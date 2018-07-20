Пятница, 20 июля 2018

США допускают снятие санкций с алюминиевой компании олигарха Олега Дерипаски “Русал”. Об этом заявил американский министр финансов Стивен Мнучин, передает Reuters.

По словам Мнучина, “Русал” обратился к американским властям с просьбой исключить компанию из санционного списка. Чиновник отказался уточнить, о каких конкретно действиях для снятия ограничений ведут переговоры Вашингтон и представители компании Дерипаски и на какой стадии находится обсуждение. Мнучин заметил, что “если будет найдено объективное решение, это (снятие санкций. – Ред.) – наша цель”.

“Наша задача не в том, чтобы убрать “Русал” из бизнеса”, – добавил Мнучин. Министр признал, что компания Дерипаски – важный игрок на мировом рынке алюминия.

В мае с целью добиться снятия американских санкций из совета директоров “Русала” вышли Дерипаска, гендиректор компании Александра Бурико и ряд других топ-менеджеров. По итогам новых выборов совета директров 28 июля большинство в нем составили независимые члены.

16 июля “Коммерсант” сообщил, что для поддержки “Русала” правительство России собирается из-за рубежа, запретить госзакупки иностранной алюминиевой продукции и лишить госсубсидий машиностроительные компании, приобретающие иностранный алюминий.

Компания Дерипаски – единственный в России производитель первичного алюминия. “Русал” экспортирует за рубеж около 80 процентов этого металла, произведенного в России.