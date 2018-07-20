Пятница, 20 июля 2018

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи поддержал инициативу президента страны Хасана Роухани заблокировать Ормузский пролив для поставок нефти, если США введут против его страны нефтяное эмбарго. Об этом сообщает государственное информагентство ИРНА.

В начале июля во время визита в Европу Роухани заявил, что если в отношении Ирана будет действовать нефтяное эмбарго, экспортировать нефть по морю не сможет ни одна из стран Персидского залива. Хаменеи призвал иранский МИД “серьезно следовать” позиции Рухани. Как сообщает Reuters, аятолла назвал высказывания президента “важными замечаниями, отражающими политику и подход” Ирана.

Как заявил Хаменеи, было бы “явной ошибкой” продолжать переговоры с Вашингтоном по поводу ядерной сделки, поскольку нельзя “рассчитывать на слова и даже на подпись американцев”. США “не заслуживают доверия”, подчеркнул аятолла. По словам Хаменеи, США стремятся вернуть влияние, которым пользовались в Иране до исламской революции 1979 года.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе из ядерной сделки с Ираном, а через четыре дня истек мораторий на санкции против страны. Американские санкции против иранского энергетического сектора снова вступят в силу 4 ноября. К этому сроку Вашингтон требует от иностранных компаний прекратить покупать иранскую нефть.

В случае блокады Ормузского пролива окажется перекрыт единственный путь экспорта нефти для Бахрейна, Катара и Кувейта. Через пролив также проходит большая часть поставок Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и Ирака. Через пролив поставляется около пятой части всей нефти в мире; затем значительная ее часть оказывается в Китае, Индии, Южной Корее и Сингапуре.