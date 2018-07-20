Пятница, 20 июля 2018

В Кизилюртовском районе Дагестана на 764-м километре федеральной трассы “Кавказ” неизвестные в пятницу вечером обстреляли автомобиль ДПС. Как тогда же передал Интерфакс, двое полицейских погибли, один получил ранения.

Позже третий полицейский скончался в больнице.

Полицейскую машину обстреляли из автомобиля “Лада”, ехавшего в том же направлении. Боевики скрылись.

РИА “Федеральное агенство новостей” опубликовало видео с места нападения.

На место прибыл глава республиканского МВД Абдурашид Магомедов и следственно-оперативная группа. В районе объявлен план “Сирена”; на поиски боевиков отправили весь личный состав районного отдела полиции.

Ответственность за нападение взяло на себя “Исламское государство”, сообщается в телеграм-канале Directorate 4, отслеживающем информационную активность боевиков.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, группа боевиков, атаковавшая машину ДПС, причастна к взрыву зиярата (гробницы) влиятельного суфийского шейха Саида-афанди Чиркейского (Ацаева), который произошел в мае. Между тем РИА “Дагестан” со ссылкой на источник в республиканских силовых структурах передало, что к операции причастны члены “хасавюртовской” группировки боевиков.

Гробница Саида-афанди Чиркейского в ауле Эндирей Хасавюртовского района Дагестана была взорвана в ночь на 9 мая. Ответственность за эту атаку также взяло на себя “Исламское государство”. Виновниками инцидента силовики объявили 27-летнего Абаса Хубаева и 25-летнего Шамиля Билалова, уроженцев того же аула. Как утверждалось, Хубаев и Билалов – участники вооруженного подполья; оба включены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов. По одним сведениям, они были задержаны, по другим – нет.