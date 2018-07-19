Четверг, 19 июля 2018

В двух структурах “Роскосмоса” – Объединенной ракетно-космической корпорации и Центральном НИИ машиностроения – ФСБ ведет обыски по недавно возбужденному делу о государственной измене (статья 275 УК, от 12 до 20 лет колонии). Об этом сообщает “Коммерсант”.

В ОРКК в Москве обыскивают офис директора исследовательско-аналитического центра Дмитрия Пайсона, в ЦНИИмаше в столичном пригороде Королев – кабинеты нескольких сотрудников.

В “Роскосмосе” изданию пояснили, что гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин “дал указание нашей службе безопасности оказывать максимальную поддержку следственным органам”.

По данным газеты, ФСБ проверяет около 10 работников отрасли. Как утверждается, дело открыто по факту намеренной передачи западным спецслужбам совершенно секретных сведений о российских гиперзвуковых разработках.

Один из источников “Коммерсанта” рассказал: “Установлено, что утечка произошла от сотрудников ЦНИИмаша, с которыми Дмитрий Пайсон поддерживал тесный контакт”. Фамилии фигурантов и их процессуальный статус он уточнять отказался, сославшись на тайну следствия.

Происходящее собеседник газеты назвал “беспрецедентным”. “Полетят многие головы, и одними увольнениями дело точно не завершится”, – заметил он.

Пайсон, ранее работавший в ЦНИИмаше и фонде “Сколково”, пришел в ОРКК несколько лет назад по приглашению тогдашнего ее директора Игоря Комарова. Однако после того, как в мае нынешнего года “Роскосмос” возглавил Рогозин, ситуация изменилась. Пайсона уведомили о скором увольнении, сославшись на то, что возглавляемый им исследовательско-аналитический центр ОРКК будет упразднен.

По данным источника “Коммерсанта” в “Роскосмосе”, после нынешних обысков процесс увольнения Пайсона резко ускорится.

В 2016 году по “шпионскому” делу, никакие детали которого не уточнялись, был осужден 76-летний на тот момент сотрудник ЦНИИмаша Владимир Лапыгин. Он получил семь лет строгого режима. Вину ученый не признал, заявив, что дело полностью сфальсифицировано. В прошлом году Лапыгин из колонии в Тверской области направил Владимиру Путину ходатайство о помиловании. Удовлетворено оно не было.