Пятница, 20 июля 2018

Подконтрольный России Киевский райсуд Симферополя перевел активиста “поляны протеста” Стрелковой Фазыла Ибраимова, обвиняемого по сфабрикованному делу о мошенничестве и хранении боеприпасов, из СИЗО под домашний арест. О слушаниях, прошедших в четверг, тогда же сообщили “Крым.Реалии”.

Домашний арест Ибраимову назначен на срок до 14 августа.

Меру пресечения активисту смягчили по ходатайству следователя полиции, который указал, что обстоятельств, ранее вынуждавших его требовать заключения Ибраимова в СИЗО, теперь нет. 9 июля следствие по делу было завершено; теперь активист и его адвокат Эдем Семедляев ведут ознакомление с материалами.

Как раз в четверг Ибраимову исполнилось 63 года.

Между тем родные активиста отказались общаться с журналистами и запретили адвокату Семедляеву комментировать ход дела.

“Поляны протеста” – это площадки, занятые крымскотатарским самостроем. Появились они, поскольку украинские власти незаконно отказывали представителям коренного народа в выделении участков для постройки домов. Стрелковая расположена на северо-восточной окраине Симферополя. С 2005 года на ней возведено около 100 домов (бóльшая часть еще не достроена, остальные пригодны для жилья) и мечеть на 2 тысячи человек.

Ибраимов был задержан 15 февраля и два дня спустя отправлен в СИЗО. Активисту вменены часть 3 статьи 159 (мошенничество в крупном размере), предусматривающая до 6 лет колонии, и часть 1 статьи 222 российского УК (незаконное хранение боеприпасов), санкция которой составляет до 4 лет.

Согласно фабуле дела о мошенничестве, активист как минимум семь лет собирал у жителей Стрелковой деньги за содействие в официальном оформлении занятой ими земли в собственность. Заявления на Ибраимова подали четверо – некие Метелкин, Боровик, Лавренов, Тышкавец; общая сумма ущерба оценивается в 4,8 миллиона рублей. Жена активиста еще после его задержания отмечала, что никто из четверых авторов доносов ни ей, ни мужу не знаком и денег он у них не брал.

Между тем все доносчики подали к активисту гражданские иски.

Дело по 222-й статье против Ибраимова возбудили, инкриминировав ему хранение дома патронов к травматическому пистолету ПМР.

Активиста задержали на 11-й день голодовки против сноса домов Стрелковой, на месте которой оккупационная администрация намерена построить микрорайон Крымская Роза на 9 тысяч человек. По состоянию на день ареста Ибраимов, страдающий сахарным диабетом и гипертонией, продолжал свою акцию.

Голодовку активист объявил на митинге, прошедшем в мечети Стрелковой. Тогда собравшиеся развернули три больших плаката с надписями: “Президент! Защити от сноса наши дома и мечеть!”, “Президент! Останови произвол крымских властей!” и “Требуем встречи с президентом!”. Ибраимов в своей речи отмечал, что жители Стрелковой уже неоднократно просили Владимира Путина о помощи, однако их обращения по адресу не доходили, а попадали к чиновникам крымской оккупационной администрации. В этой связи было высказано намерение добиваться встречи с Путиным, чтобы “сказать ему, что происходит”. Протестующие заявили, что готовы ехать в Москву и выставить плакаты перед Кремлем.

При этом информация о возбуждении дел против Ибраимова появилась еще двумя днями раньше, 2 февраля. Сообщение опубликовал коллаборантский сайт “Крыминформ” со ссылкой на Валерия Семененко – директора фирмы “Акура”, выбранной подрядчиком для строительства Крымской Розы. Активисты выразили возмущение статьей, указав, что непонятно, откуда у бизнесмена могут быть сведения о возбуждении дел. После этого публикацию с сайта удалили.

Преследования Ибраимова начались еще прошлым летом. В августе 2017 года он получил пять суток ареста по сфабрикованному протоколу о неповиновении полицейским. В октябре около 30 вооруженных спецназовцев, сломав двери, обыскали дом сына активиста, а в декабре обыск прошел уже у самого Ибраимова. Как утверждалось, тогда помимо документов “поляны протеста” и были изъяты патроны к ПМР.

В 2014 году Ибраимов признал аннексию Крыма; далее он поддерживал контакты с оккупационными властями и коллаборантами. В этой связи часть крымскотатарской общественности отреагировала на его преследование с сарказмом.