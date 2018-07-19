Четверг, 19 июля 2018

Олег Сенцов, 68-й день продолжающий в ямало-ненецкой ИК-8 в Лабытнанги голодовку за освобождение всех украинских заложников Кремля, перестал ориентироваться во времени. Об этом поздно вечером в четверг сообщила на своей ФБ-странице украинский омбудсмен Людмила Денисова со ссылкой на Дмитрия Динзе, адвоката политзека.

Во время встречи с адвокатом Сенцов переспрашивал его, какой сейчас день. Также политзек не смог уточнить, когда именно у него случился второй кризис. Сенцов затруднился как назвать точное число кризиса, так и вспомнить, на который день после свидания с двоюродной сестрой он произошел.

Накануне о визите Динзе к Сенцову сообщал со слов адвоката журналист Антон Наумлюк. Однако в его публикации о проблемах политзека с ориентацией во времени не говорилось.

Также Денисова сообщила, что под угрозой отправки на принудительное кормление Сенцов начал есть по три-четыре ложки питательной смеси в день. Наумлюк называл другую дозу – две ложки в день.

Кроме того, омбудсмен также написала, что у политзека ослабла сердечная мышца. В посте Наумлюка об этом тоже не говорилось.

Чиновница призвала верховного комиссара ООН по правам человека Зейда Раада аль-Хусейна, генсека Совета Европы Турбьёрна Ягланда и комиссара СЕ по правам человека Дуню Миятович организовать визит их представителей в ИК-8.

“Призываю все международные правозащитные институции обратиться к президенту РФ с требованием срочно принять решение об освобождении Олега Сенцова и всех пленников Кремля!” – заключила Денисова.

В пятницу с Сенцовым по видеосвязи поговорила российский омбудсмен Татьяна Москалькова. Она призвала СМИ “как можно деликатнее относиться к освещению темы здоровья Олега Сенцов”. “Недавно в СМИ появились сообщения о том, что Сенцов находится чуть ли не в критическом состоянии, но он сам сегодня сказал, что в этом вопросе часто сгущают краски”, – написала Москалькова.