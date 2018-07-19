Четверг, 19 июля 2018

Многих не покидает смутное ощущение, что те, кто силой двигает пенсионную реформу в ее нынешнем радикальном виде, имеют скрытое желание отомстить пожестче избирателям за такое их голосование в марте.

Сергей Марков, политолог, член Общественной палаты

Меры эти, доведенные до крайности, вдруг оказались так глупы, что в одно и то же время и государственные люди, и общественное мнение, и умные дамы, и газеты – все обрушилось на эти меры, выражая свое негодование и против самих мер, и против их признанного отца, Алексея Александровича. Стремов же отстранился, делая вид, что он только слепо следовал плану Каренина и теперь сам удивлен и возмущен тем, что сделано.

Лев Толстой. “Анна Каренина”