Пятница, 20 июля 2018

Из семи свидетелей обвинения, которых допросили на первых слушаниях по делу о хранении марихуаны, сфабрикованному против председателя чеченского “Мемориала” Оюба Титиева, ни один не имеет об этом деле никакого представления. Такую информацию сообщил в четверг коллеги Титиева по “Мемориалу” после прошедшего в тот же день заседания.

Первоначально судья Шалинского горсуда Чечни Мадина Зайнетдинова назначила начало разбирательства по существу на 18 июля. Однако тогда, передавал “Кавказский узел”, адвокаты Марина Дубровина и Петр Заикин настояли на переносе заседания, указав, что третий защитник политзека Илья Новиков не смог прибыть в суд из-за занятости в другом процессе и рассмотрение дела в его отсутствие нарушит право Титиева на защиту.

В четверг Новиков также не явился на заседание. Дубровина и Заикин потребовали вновь отложить слушания, однако прокурор заявил протест, и Зайнетдинова постановила начать разбирательство без участия третьего адвоката. При этом она допустила возможность повторного вызова свидетелей в суд для повторного допроса Новиковым.

Далее прокурор огласил обвинительное заключение, после чего начались допросы свидетелей. По информации “Кавказ.Реалий”, всего свидетелей обвинения 65.

Все семеро свидетелей, допрошенных 19 июля, – полицейские ОМВД по Курчалоевскому району, коллеги которых задержали Титиева 9 января. Сами свидетели в задержании участия не принимали, и шестеро из семи вовсе не были знакомы с правозащитником. При этом часть допрошенных полицейских работает не в самом райцентре, а в отделении в ауле Ялкай-Мохк. “С тем же успехом свидетелями обвинения можно было объявить полицейских с Камчатки”, – заметила юрист-координатор мемориальской программы “Горячие точки” Галина Тарасова.

Седьмой из свидетелей обвинения также заявил, что не знаком с Титиевым. На это политзек возразил, что этот полицейский – его родственник. Подсудимый отметил, что “сотни раз” бывал в доме у этого свидетеля.

Один из полицейских, допрошенных в суде, как выяснилось на заседании, не знает русского языка. При этом подписанный им на следствии протокол допроса составлен на русском.

“Включение таких лиц в число свидетелей обвинения следует рассматривать как привнесение в уголовное дело элемента шоу для общественности, – прокомментировала Тарасова итоги заседания. – Это шоу нужно для создания видимости того, как много людей якобы пришли свидетельствовать против Оюба Титиева… Такой подход к представлению доказательств стороной обвинения превращает правосудие в клоунаду”.

Следующее заседание по делу пройдет 26 июля, начало в 10 часов.

60-летнему Титиеву вменена часть 2 статьи 228 УК (незаконный оборот наркотиков в крупном размере), предусматривающая от 3 до 10 лет колонии. Первоначально следствие вел ОМВД по Курчалоевскому району Чечни; в начале февраля дело передали в чеченское управление СКР, где им занимался старший следователь 2-го отдела по расследованию особо важных дел Ибрагим Хадукаев.

В окончательной редакции обвинения утверждается, будто правозащитник “в не установленные в ходе следствия место и время” и “при неустановленных обстоятельствах” приобрел для личного употребления марихуану и хранил ее в своей машине “Лада Калина”. Заявляется, что сверток весом 206,9 грамма лежал под передним пассажирским сиденьем машины, а еще 0,94 грамма – на резиновом коврике.

Титиев вину отрицает. Он настаивает, что наркотики в его машину подбросили при досмотре оперативники угрозыска курчалоевского ОМВД Манджиков и Магомадов.

Ключевым свидетелем обвинения является Амади Басханов, который в своих показаниях заявил, что видел Титиева курящим марихуану. При этом опознать политзека он не сумел. По закону процедура опознания может проводиться только один раз; ее протокол остается в деле. Чтобы выйти из положения, полиция, в производстве которой тогда находилось дело, провела очные ставки с участием следователя и понятых. Те дали показания, будто в действительности Басханов узнал Титиева, а запись об обратном в протоколе была сделана “по недоразумению”.

Как выяснилось в ходе ознакомления с материалами дела, ранее Басханов объявлялся в розыск и был неоднократно судим, в том числе по делу о наркотиках. Титиев и его защита потребовали от следователя Хадукаева полных сведений о том, когда свидетель находился в розыске, по каким именно статьям, когда и при каких обстоятельствах его задержали. Также политзек с адвокатами запросили сведения о том, по каким еще уголовным делам Басханов проходил как свидетель. Однако Хадукаев в ходатайстве отказал, никак не мотивировав это в соответствующем постановлении.

Дом Титиева в ауле Курчалой кадыровцы в феврале снесли, так же как и еще 36 домов аула.

В конце мая в Курчалое в результате провокации кадыровцев был задержан по делу о наркотиках Адам Титиев – племянник правозащитника. Его также отправили в СИЗО.

Защита политзека обращалась в СКР с требованием открыть дело по факту подброса Титиеву наркотиков. Следственное ведомство дважды отказывало в возбуждении дела, причем оба раза отказы отменялись. Однако 4 июля стало известно, что Генпрокуратура после вмешательства президентского Совета по правам человека обязала прокурора Чечни Шарпудди Абдул-Кадырова проверить правомерность отказов СКР.