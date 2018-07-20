Пятница, 20 июля 2018

Хакерская группировка Fancy Bears, связанная с Главным управлением российского Генштаба (бывшим ГРУ), устроила фишинговые атаки на штабы трех кандидатов на ротационных выборах в Конгресс, которые пройдут в нынешнем году. Как передает Engadget, об этом сообщил вице-президент Microsoft по вопросам кибербезопасности Том Бёрт.

Имена и партийную принадлежность кандидатов Бёрт не уточнил, заметив лишь, что это известные политики, уже являющиеся членами Конгресса.

Ни Республиканская, ни Демократическая партии пока не заявляли о кибератаках на штабы своих кандидатов. Однако ранее демократы отмечали, что опасаются таких атак.

В январе нынешнего года двое сенаторов – республиканец Марко Рубио и демократ Крис Ван Холлен – внесли в Конгресс проект “Закона о защите выборов от угроз” (DETER Act). Он предполагает, что санкции за вмешательство в выборы вводятся автоматически, без одобрения Белого Дома, в течение 10 суток после того, как директор Национальной разведки выступит с соответствующим обвинением по адресу того или иного иностранного государства.

После прошедшей 16 июля встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным о поддержке законопроекта заговорили даже сторонники американского лидера. Влиятельный сенатор-республиканец Митч Макконнелл отметил пользу DETER Act именно в свете ожидаемых ротационных выборов.

В свою очередь, соавтор документа Рубио заявил, что “гарантирует” вмешательство России в выборы как 2018 года, так и последующие. “Это будет постоянной угрозой на будущее”, – подчеркнул сенатор.