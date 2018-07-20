Пятница, 20 июля 2018

Вашингтон не поддерживает инициативу Владимира Путина о “референдуме” в контролируемой пророссийскими боевиками части Донбасса. Об этом заявил представитель американского Совета национальной безопасности Гаррет Маркус, сообщает Bloomberg.

“(Американская. – Ред.) администрация не собирается поддерживать референдум в Восточной Украине”, – подчеркнул Маркус.

Проведения в Донбассе “референдума” не исключила представитель российского МИДа Мария Захарова. “Если “международное сообщество”, и в первую очередь США, не смогли заставить Киев выполнить минские договоренности, так можно обсудить другие опции урегулирования внутриукраинского кризиса”, – написала она в Фейсбуке.

Между тем источник Интерфакса в российском МИДе сообщил, что инициатива референдума в Донбассе “имеет под собой подоплеку”. “Такого рода механизмы обсуждаются на уровне идеи, с тем чтобы в дальнейшем, возможно, реализовать их при содействии всех участников (минского. – Ред.) процесса. Эти механизмы являются законными, не содержат в себе нарушений международного права”, – подчеркнул собеседник агентства. Источник заверил, что речь не идет об аннексии Россией украинских территорий по крымскому сценарию.

В четверг Bloomberg сообшил со ссылкой на двух участников прошедшей в тот же день встречи Путина с чиновниками российского МИДа, что в Хельсинки российский президент предложил Трампу устроить в ДНР и ЛНР “референдум”. Путин в разговоре с Трампом не уточнил деталей своей инициативы, сославшись на то, что американскому президенту нужно ее обдумать. В свою очередь Трамп попросил Путина не упоминать о “референдуме” в Донбассе на пресс-конференции по итогами переговоров.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отказался комментировать публикацию, отметив лишь, что в Хельсинки “обсуждались некоторые новые идеи”, которые “будут прорабатываться”.

Первый “референдум о независимости” ДНР и ЛНР боевики провели 11 мая 2014 года, объявив о победе на нем сторонников отделения от Украины. За несколько дней до “референдума” Путин предлагал перенести его, однако боевики отказались это делать.

Действующее законодательство Украины не предусматривает возможности проведения местных референдумов. Таким образом, любое голосование в Донбассе в нынешних условиях будет таким же нелегитимным, как и проведенное в марте 2014 года в Крыму.