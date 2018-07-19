Четверг, 19 июля 2018

Суд в Сеуле приговорил бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе, уже отбывающую 24-летний срок, к дополнительным 8 годам тюрьмы по новому делу – о растрате средств Национального агентства разведки и вмешательстве в выборы. Об этом сообщает Yonhap.

В качестве дополнительного наказания 66-летней Пак назначен штраф 3,3 миллиарда вон (2,91 миллиона долларов).

Прокуроры запрашивали для Пак 15-летнего срока. Однако суд снял с нее часть обвинений. В деле утверждалось, что подсудимая в бытность главой государства получала от Национального агентства разведки средства в качестве взяток. Тем не менее суд указал, что средства в администрацию президента переводились на государственные цели, и признал Пак виновной лишь в расходовании части этих средств на личные нужды.

Нарушение избирательного законодательства, говорится в приговоре, заключалось в том, что в 2016 году, в бытность президентом, Пак вмешалась в отбор кандидатов на парламентские выборы от тогдашней правящей партии “Сэнури” (ныне – “Свободная Корея”).

Сама Пак на разбирательстве не присутствовала, так же как и на слушаниях по своему первому делу. Она назвала свое преследование политически мотивированным и на этом основании в октябре прошлого года заявила о бойкоте суда.

Приговор по первому делу Пак был вынесен 6 апреля. Тогда экс-президента признали виновной по 16 эпизодам коррупционных преступлений, в том числе взяточничества и вымогательства.

Пак находится в заключении с марта 2017 года. В тюрьму ее отправили через три недели после импичмента.