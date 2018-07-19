Четверг, 19 июля 2018

Обвиняемого по петербургскому делу “Сети” Юлия Бояршинова вывезли из СИЗО-6 “Горелово”, находящегося в Вилозском сельском поселении Ломоносовского района Ленобласти. Об этом сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на отца политзека Николая Бояршинова.

По словам Бояршинова-старшего, об исчезновении политзека из СИЗО узнала его мать, которая в пятницу посещала изолятор, чтобы сделать сыну передачу. В медсанчасти изолятора, куда она пыталась передать лекарства для политзека, ей сказали, что утром Бояршинова увезли. Куда именно – работники изолятора сообщить отказались.

Позже член петербургской ОНК Яна Теплицкая сообщила “Медиазоне”, что из СИЗО-3 центрального главка ФСИН “Шпалерная”, неофициально контролируемого ФСБ, в неизвестном направлении этапирован еще один фигурант петербургского дела – Виктор Филинков. Почему политзек находился в СИЗО-3, неясно: в середине марта его перевели из СИЗО-3 в тот же изолятор, в котором находился Бояршинов; о том, чтобы политзека затем вывозили куда-либо еще, не сообщалось.

Филинкова отправили в “Горелово”, который имеет репутацию “пыточного”, и условия содержания в котором хуже, чем в “Шпалерной”, после отказа политзека от признательных показаний. Это было расценено как месть силовиков и стремление добиться от Филинкова, чтобы он вновь подтвердил свои свидетельства. Однако теперь политзек твердо отказывается от дачи показаний, ссылаясь на статью 51 Конституции.

По словам Теплицкой, начальник СИЗО-3 сказал ей, что причина перевода Филинкова – некое постановление следователя. О чем идет речь в этом документе и куда отправлен политзек, фсиновец не уточнил.

В понедельник “Медиазона” со ссылкой на жену Филинкова – живущую в Финляндии политэмигрантку Александру Замниборщ – сообщила, что ее мужа и Бояршинова собираются вывезти в Пензу на некие следственные действия. Замнибощ утверждала, что ориентировочно это должно произойти в конце июля – начале августа.

4 июля на следственные действия в Петербург вывезли фигуранта пензенского дела “Сети” Дмитрия Пчелинцева. К 9-му числу его уже вернули обратно в СИЗО-1 в Пензе.

В Петербурге прошла очная ставка Пчелинцева с фигурантом петербургского дела Игорем Шишкиным. В отличие от Филинкова и Бояршинова, Шишкин не только признал вину, но и подал ходатайство о досудебном соглашении с прокуратурой. Очных ставок Шишкина с двумя другими фигурантами петербургского дела не проводилось.

Филинкову 24 года, он гражданин Казахстана, работал компьютерщиком. Активист был задержан 23 января и два дня спустя арестован. После задержания оперативники ФСБ подвергли Филинкова жестоким пыткам, в частности током. В результате он признал вину по вмененной ему части 2 статьи 205.4 УК (участие в террористическом сообществе; от 5 до 10 лет колонии). В последующие недели, однако, политзек свои признания дезавуировал и обвинил силовиков в пытках. Несколько свидетельств, переданных Филинковым из СИЗО, были опубликованы в СМИ и получили сравнительно широкий общественный резонанс.

Бояршинову 27 лет, он промышленный альпинист. Активиста задержали 21 января и арестовали 23-го, но первоначально ему членство в “Сети” не вменялось и пыткам он не подвергался. В СИЗО Бояршинова отправили по части 1 статьи 222.1 УК (незаконное хранение взрывчатки; до 5 лет колонии), обвинив в хранении дымного пороха. Однако с самого начала оперативники ФСБ добивались от арестованного показаний на обвиняемых по делу “Сети”. Активист на требования оговорить товарищей неизменно отвечал отказом.

В середине февраля Бояршинова – опять же с целью давления – перевели из СИЗО-1 “Кресты-2″ в тот же СИЗО-6 “Горелово”. 11 апреля, после очередных отказов давать требуемые ФСБ показания, его самого привлекли по делу “Сети”, вменив дополнительно к статье о взрывчатке часть 2 статьи 205.4 кодекса.