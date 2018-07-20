Пятница, 20 июля 2018

На севере Германии в городе Любек, федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн, в пригородном автобусе выходец из Ирана ранил ножом 14 человек, сообщает LN.

Двое пострадавших получили тяжелые ранения, остальные – легкие порезы. Нападавший вынул из рюкзака нож и напал на пассажиров автобуса.

Преступник задержан, ему за 30 лет. Имя подозреваемого не уточняется. О возможных мотивах нападения также не сообщается.

В прошлом году в Европе произошла волна террористических нападений исламистов с холодным оружием на правоохранителей, солдат и обычных прохожих. Такие атаки происходили в