Пятница, 20 июля 2018

Житель британского города Эймсбери Чарли Роули, вместе с гражданской женой Дон Стёрджесс отравленный российским ядом “Новичок”, выписан из окружной больницы Солсбери. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на представителя больницы Лорну Уилкинсон.

Уилкинсон отметила, что это очень важный этап на пути к выздоровлению пострадавшего. Британец перенес “ужасающий опыт, который большинству из нас невозможно представить”, сказала она.

Роули пришел в себя 10 июля после 10-дневной комы. На другой день полиция провела первый допрос пострадавшего. Он был все еще слаб и не смог сосредоточиться, из-за чего у Роули не получилось объяснить, как к супругам попала емкость с “Новичком”. В Скотленд-Ярде обещали продолжить допросы пострадавшего.

В среду брат пострадавшего Мэтью Роули рассказал в интервью The Daily Mail, что Чарли все еще “очень болен” и слаб, из-за чего может говорить только короткими предложениями. Он сообщил, что после выписки Чарли из больницы его могут переместить в безопасное место, как экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Чарли рассказал Мэтью в телефонном разговоре, что Стёрджесс отравилась, после того как брызнула “Новичок” из флакончика для духов себе на запястья. В тот же день Sky News передал, что британская полиция проверяет версию, согласно которой она могла обрызгать себе ядом лицо и руки.

Как рассказывал Мэтью, его брат страдает провалами в памяти и не может вспомнить, как к супругам попала емкость с отравляющим веществом. О том, что яд, которым отравили Чарли, содержался во флакончике для духов, стало известно от Мэтью в понедельник.

13 июля в британской полиции заявили, что в доме, где жили отравленные гражданские супруги, была найдена “бутылочка” с отравляющим веществом. В Скотленд-Ярде пытаются установить, принадлежал ли яд из емкости к той же порции, к которой отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию – это остается основной версией расследования.

44-летняя Стёрджесс и 45-летний Роули, оба безработные, были госпитализированы из своего дома в Эймсбери 30 июня с интервалом в несколько часов. Оба находились в коме. Первоначально медики подозревали, что супруги отравились неким тяжелым наркотиком. Вскоре, однако, было установлено, что причиной их болезни стал нервно-паралитический яд. 4 июля эксперты военной лаборатории в Портон-Дауне выяснили, что супруги отравились именно “Новичком”.

8 июля Стёрджесс скончалась. Во вторник было проведено вскрытие ее тела, а накануне было начато дознание по поводу смерти британки. На следующий день после смерти Стёрджесс министр обороны Британии Гэвин Уильямсон обвинил в ее гибели Россию.