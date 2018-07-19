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Путин: Мне не нравится ни один вариант пенсионной реформы

Четверг, 19 июля 2018

Президент Владимир Путин заявил, что его не устраивает ни один из предлагавшихся вариантов вариантов пенсионной реформы, сообщает Интерфакс.

Президент рассказал, что в ходе подготовки пенсионной реформы предлагались различные ее проекты. “И когда меня спрашивали, и сейчас спрашивают, какой из различных вариантов мне нравится, – я и тогда, и сейчас могу сказать – никакой. Мне никакой не нравится, связанный с повышением возраста. И, уверяю вас, и в правительстве мало таких людей, если вообще есть, которым это нравится”, – подчеркнул Путин.

“Это вопрос, конечно, очень чувствительный для большого количества наших граждан. Этот вопрос не вчера возник, он обсуждается так или иначе, с большей или меньшей интенсивностью на протяжении многих лет”, – добавил Путин. 18 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что глава государства в обсуждении пенсионной реформы не участвует.

7 июня в ходе прямой линии президент заявил, что относится к вопросу повышения пенсионного возраста “в высшей степени осторожно и аккуратно”. Он заверил, что пенсионная реформа будет направлена на повышение доходов пенсионеров.

Как сообщали “Ведомости”, помимо утвержденного правительством самого жесткого варианта реформы рассматривалось еще два. Их предлагало Минтрудсоцзащиты: первый предусматривал повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 60 для женщин, второй – до 62 и 60 лет соответственно.

Накануне Госдума приняла правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста в первом чтении. Документ поддержали 327 депутатов, против проголосовали 104. Законопроект предусматривает повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и для 63 лет – для женщин.

На прошлой неделе сообщалось со ссылкой на анонимные источники, что ко второму чтению возраст выхода женщин на пенсию могут понизить до 60-61 года. Однако в Минтруде заявляли, что меньшее, чем предложено законопроектом, повышение пенсионного возраста не позволит обеспечить запланированные значения роста пенсий.

Второе – основное – чтение законопроекта запланировано на осень.