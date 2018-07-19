Четверг, 19 июля 2018

Президент Владимир Путин заявил, что его не устраивает ни один из предлагавшихся вариантов вариантов пенсионной реформы, сообщает Интерфакс.

Президент рассказал, что в ходе подготовки пенсионной реформы предлагались различные ее проекты. “И когда меня спрашивали, и сейчас спрашивают, какой из различных вариантов мне нравится, – я и тогда, и сейчас могу сказать – никакой. Мне никакой не нравится, связанный с повышением возраста. И, уверяю вас, и в правительстве мало таких людей, если вообще есть, которым это нравится”, – подчеркнул Путин.

“Это вопрос, конечно, очень чувствительный для большого количества наших граждан. Этот вопрос не вчера возник, он обсуждается так или иначе, с большей или меньшей интенсивностью на протяжении многих лет”, – добавил Путин. 18 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что глава государства в обсуждении пенсионной реформы не участвует.

7 июня в ходе прямой линии президент заявил, что относится к вопросу повышения пенсионного возраста “в высшей степени осторожно и аккуратно”. Он заверил, что пенсионная реформа будет направлена на повышение доходов пенсионеров.

Как сообщали “Ведомости”, помимо утвержденного правительством самого жесткого варианта реформы рассматривалось еще два. Их предлагало Минтрудсоцзащиты: первый предусматривал повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 60 для женщин, второй – до 62 и 60 лет соответственно.

Накануне Госдума приняла правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста в первом чтении. Документ поддержали 327 депутатов, против проголосовали 104. Законопроект предусматривает повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и для 63 лет – для женщин.

На прошлой неделе сообщалось со ссылкой на анонимные источники, что ко второму чтению возраст выхода женщин на пенсию могут понизить до 60-61 года. Однако в Минтруде заявляли, что меньшее, чем предложено законопроектом, повышение пенсионного возраста не позволит обеспечить запланированные значения роста пенсий.

Второе – основное – чтение законопроекта запланировано на осень.