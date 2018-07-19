Четверг, 19 июля 2018

В Пензе по итогам обысков у свидетелей Иеговы, прошедших 15 июля, на срок до 14 сентября арестован местный житель Владимир Алушкин, еще три человека – Владимир Кулясов, Андрей Маглив и Денис Тимошин – на такой же срок помещены под домашний арест. Об этом сообщается на сайте “Свидетели Иеговы в России”.

Когда именно и в каких судах рассматривались ходатайства следствия об избрании подозреваемым мер пресечения, не уточняется.

По скольким адресам 15 июля проводились облавы, в сообщении также не говорится. Силовики в ходе обысков в квартирах верующих изымали электронную технику, фотографии, документы и личные записи. Некоторые силовики “унижали и запугивали верующих в ходе обысков”, отмечается в сообщении: “В одном случае женщина-следователь заставила шесть женщин полностью раздеться для личного досмотра”. После обысков задержали около 40 человек.

В публикации говорится, что обыски проводили “четыре группы правоохранителей под руководством майора Александра Букова”, а после них задержанных верующих отвезли “в полицейские участки для допроса”. Из этого нельзя однозначно определить, к какому силовому ведомству принадлежал Буков и куда доставили задержанных: согласно статье 151 УПК статья 282.2 УК (организация деятельности экстремистской организации) относится к подследственности СКР – обыски должны были проходить под руководством сотрудников именно этого ведомства, а задержанные в дальнейшем скорее всего доставлялись в какой-либо из его местных отделов или региональное управление.

После допросов, которые, как отмечают “Свидетели Иеговы в России”, “продолжались глубоко за полночь”, четверым веруюшим вменили различные части статьи 282.2 УК. В сообщении не уточняется, кому из подозреваемых инкриминирована часть 1 статьи (организация деятельности экстремистской организации), предусматривающая от 6 до 10 лет колонии, а кому – часть 2 (участие в деятельности такой организации), по которой можно получить от 2 до 6 лет лишения свободы.

Дело пензенской четверки – первый известный случай преследования иеговистов в регионе после запрета организации.

По состоянию на 19 июня по всей России под арестом находились 22 иеговиста. С того времени в Уфе из СИЗО вышел иеговист Анатолий Вилиткевич, в Омске по делу иеговистов были арестованы супруги Сергей и Анастасия Поляковы, а в Красноярске по обвинению в принадлежности к свидетелям Иеговы арестовали Андрея Ступникова. Таким образом, с учетом ареста в Пензе всего по всей стране арестованы не менее 25 иеговистов.