Четверг, 19 июля 2018

СКР возбудил дело о превышении полномочий сотрудниками ярославского УФСИН по факту прошлогоднего избиения в ИК-1 общего режима осужденного Евгения Макарова, сообщается на сайте областного управления следственного ведомства.

Дело квалифицировано по пункту “а” части 3 статьи 286 УК (превышение должностных полномочий с применением насилия или угрозой его применения), предусматривающей от 3 до 10 лет колонии.

Как заявляют в СКР, сейчас “устанавливаются конкретные лица, причастные к совершению преступления”. Сотрудники ИК-1, говорится в сообщении СКР, “действуя умышленно, явно превышая пределы своих должностных полномочий, применили насилие в отношении заключенного”. “При этом они нанесли мужчине множественные удары руками, ногами и неустановленными предметами по туловищу и конечностям”, – добавляют в ведомстве.

В пятницу “Новая газета” опубликовала видеозапись избиения Макарова, совершенного 29 июня 2017 года в воспитательном классе колонии. Она осталась на видеорегистраторе одного из фсиновцев. На видео несколько человек прижимают лежащего Макарова к столу и одновременно бьют его кулаками и резиновыми дубинками. Затем с Макарова снимают трусы, ставят на колени и заставляют его извиниться за то, что он якобы назвал одного из тюремщиков “рыжей псиной”. Заключенному угрожали “засунуть торпеду” в задний проход.

После истязаний Макаров не мог самостоятельно передвигаться и ходил под себя.

В избиении участвовали замначальника колонии по воспитательной работе Иван Калашников, помощник начальника учреждения Дмитрий Борбот, начальник 4-го отряда Алексей Никитюк, начальник 5-го отряда Кирилл Игнашов, начальник 13-го отряда Василий Трубетской, оперативники Сергей Ефремов и Сипан Мамоян, сотрудники отдела безопасности Максим Яблоков, Руслан Цветков, Василий Юдин, Александр Морозов, Алексей Бровкин, Сергей Аркадьевич и Дмитрий Евгеньевич (фамилии неизвестны), человек по имени Игорь из отдела безопасности, его брат, занимающий неизвестную должность, некий человек с отчеством Владимирович и оставшийся неизвестным хозяин видеорегистратора.

Макаров, осужденный по части 2 статьи 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), содержался в ИК-1 до декабря прошлого года, где в то время отбывал наказание болотник Иван Непомнящих. Там Макаров вместе с Непомнящих и еще одним заключенным, Русланом Вахаповым, постоянно подвергались взысканиям. 21 апреля всех троих избили в ШИЗО, после чего в июне Макаров был избит второй раз.

В декабре 2017 года осужденного в очередной раз подвергли пыткам. 5 декабря Макарова положили на стол и стали избивать мокрой тряпкой, завязанной на конце в узел. Затем осужденного облили водой и стали бить электрошокером. После этого заключенного попытались окунуть головой в унитаз (один из способов перевода в касту “опущенных”), а когда он стал сопротивляться, ударили об унитаз головой.

Затем пытки прекратились, и Макарова посадили на 15 суток в ШИЗО, а также перевели в Единое помещение камерного типа из общего отряда на 8 месяцев – заключенного отправили срок в ЕПКТ в ярославскую ИК-8. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) тогда по ходатайству юристов фонда “Общественный вердикт” обязал Россию в течение 48 часов предоставить данные медицинского обследования Макарова, проведенного независимыми от ФСИН экспертами.

8 июля стало известно, что осужденный снова отправлен в ШИЗО – из-за этого ему не позволили встретиться с представляюшей интересы заключенного адвокатом “Общественного вердикта” Ириной Бирюковой.

ЕСПЧ уже дважды в порядке срочных мер требовал обеспечить беспрепятственный доступ к Макарову адвоката.