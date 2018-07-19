Трамп пригласил Путина в США
Президент США Дональд Трамп дал своему советнику по национальной безопасности Джону Болтону указание направить Владимиру Путину приглашение посетить осенью Соединенные Штаты. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Белого Дома Сару Сэндерс.
Среди американских политиков эта новость вызвала обеспокоенность. Как отмечает агентство, даже высшим чиновникам администрации и членам Конгресса до сих пор остается неизвестным, о чем именно беседовали Трамп и Путин во время переговоров 16 июля в Хельсинки, при которых присутствовали только переводчики.
Один из лидеров демократов в Сенате Чак Шумер заметил: “Пока мы не узнаем, что происходило на той двухчасовой встрече в Хельсинки, президент не должен встречаться с Путиным с глазу на глаз. Ни в США, ни в России, ни где бы то ни было еще”.
Директор Национальной разведки Дэн Коутс, когда ему во время интервью в эфире NBC News сообщили о приглашении Трампа Путину, расхохотался. “Я вас правильно понял? – переспросил он журналистку сквозь смех. – Ну ладно. Это будет что-то”.
WATCH: Director of Nat'l Intelligence Coats reacts when @mitchellreports informs him that the Trump administration is planning to invite President Putin to the White House:"Say that again? Did I hear you? Did I hear you? Okay. That's going to be special." pic.twitter.com/jumaJsTDL1
— NBC News (@NBCNews) 19 июля 2018 г.
Коутс также подтвердил, что не осведомлен о содержании встречи Трампа с Путиным с глазу на глаз. По его словам, что предпочел бы, чтобы этой встречи не было.