Четверг, 19 июля 2018

Президент США Дональд Трамп дал своему советнику по национальной безопасности Джону Болтону указание направить Владимиру Путину приглашение посетить осенью Соединенные Штаты. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Белого Дома Сару Сэндерс.

Среди американских политиков эта новость вызвала обеспокоенность. Как отмечает агентство, даже высшим чиновникам администрации и членам Конгресса до сих пор остается неизвестным, о чем именно беседовали Трамп и Путин во время переговоров 16 июля в Хельсинки, при которых присутствовали только переводчики.

Один из лидеров демократов в Сенате Чак Шумер заметил: “Пока мы не узнаем, что происходило на той двухчасовой встрече в Хельсинки, президент не должен встречаться с Путиным с глазу на глаз. Ни в США, ни в России, ни где бы то ни было еще”.

Директор Национальной разведки Дэн Коутс, когда ему во время интервью в эфире NBC News сообщили о приглашении Трампа Путину, расхохотался. “Я вас правильно понял? – переспросил он журналистку сквозь смех. – Ну ладно. Это будет что-то”.

WATCH: Director of Nat'l Intelligence Coats reacts when @mitchellreports informs him that the Trump administration is planning to invite President Putin to the White House:"Say that again? Did I hear you? Did I hear you? Okay. That's going to be special." pic.twitter.com/jumaJsTDL1

— NBC News (@NBCNews) 19 июля 2018 г.

Коутс также подтвердил, что не осведомлен о содержании встречи Трампа с Путиным с глазу на глаз. По его словам, что предпочел бы, чтобы этой встречи не было.