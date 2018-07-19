Четверг, 19 июля 2018

Владимир Путин на закрытой встрече с чиновниками российского МИДа сообщил, что 16 июля в Хельсинки в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом высказал идею провести “референдум” о статусе территорий Восточной Украины, контролируемых пророссийскими боевиками ДНР и ЛНР. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на двух участников встречи, прошедшей в четверг.

Деталей своей инициативы Путин не уточнил, сославшись на то, что Трампу нужно ее обдумать. По словам главы российского государства, президент США попросил его, чтобы на пресс-конференции, прошедшей в Хельсинки по итогам их встречи, вопрос о “референдуме” в Донбассе не упоминался.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков от комментариев Bloomberg отказался, заметив лишь: “Обсуждались некоторые новые идеи. Они будут прорабатываться”.

Действующее законодательство Украины не предусматривает возможности проведения местных референдумов. Таким образом, любое “голосование” в Донбассе в нынешних условиях будет таким же нелегитимным, как и проведенное в марте 2014 года в Крыму.

Содержание встречи Трампа и Путина в Хельсинки до сих остается тайной даже для высших чиновников американской администрации, включая директора Национальной разведки Дэна Коутса. В этой связи приглашение Трампа Путину посетить с визитом США, о котором стало известно накануне, вызвала у ряда американских политиков обеспокоенность.

Один из лидеров демократов в Сенате Чак Шумер заметил: “Пока мы не узнаем, что происходило на той двухчасовой встрече в Хельсинки, президент не должен встречаться с Путиным с глазу на глаз. Ни в США, ни в России, ни где бы то ни было еще”.