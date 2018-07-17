Вторник, 17 июля 2018

Коллегия Московского окружного военного суда под председательством Альберта Тришкина на выездной сессии в Ленинградском окружном военном суде приговорила петербурженку Аллу (Джаннат) Беспалову к пяти годам общего режима по делу “Хизб ут-тахрир”. Об этом сообщает пресс-служба петербургских судов.

41-летняя Беспалова, бывшая чиновница отдела социальной защиты Приморского района Петербурга, объявлена виновной по части 2 статьи 205.5 УК (участие в деятельности террористической организации).

Подсудимая полностью признала вину, и дело слушалось в особом порядке. Как передают “Невские новости”, все разбирательство заняло один час.

Беспалова была задержана ФСБ 24 ноября 2017 года. Первоначально сообщалось, что ей вменяется руководство женской ячейкой “Хизб ут-тахрир” в Петербурге, а дело квалифицировано по части 1 статьи 205.5 УК (организация деятельности террористической организации; для женщин – от 15 до 20 лет колонии). Однако на слушаниях об аресте, прошедших в тот же день, выяснилось, что Беспаловой инкриминирована менее тяжкая часть 2 этой статьи. При этом по итогам процесса политзаключенная получила срок вдвое меньше предусмотренного кодексом 10-летнего минимума.

По информации “Невских новостей”, Беспаловой вменили пропаганду идей “Хизб ут-тахрир” в соцсетях и среди знакомых женщин. В частности, утверждалось, что она давала знакомым “запрещенную литературу”.

Беспалова – жена тренера по каратэ Исы Рагимова. В апреле 2015 года Рагимов был арестован по первому петербургскому делу “Хизб ут-тахрир”, а в ноябре 2016-го получил в особом порядке 12 лет строгого режима по части 1 статьи 205.5 УК.

Ранее “Грани”, основываясь на публикации РАПСИ, передавали ошибочную информацию, согласно которой Беспалова – мать фигуранта первого петербургского дела ХТ Сергея Яблокова и жена фигуранта второго дела ХТ Фархода Нурматова. Однако Яблокову уже 36 лет. Таким образом, его мать, на которой женат Нурматов, – другая женщина.

Тришкин, возглавлявший коллегию по делу Беспаловой, ранее был судьей Мещанского горсуда Москвы. В этом качестве он 24 августа 2016 года вынес приговор Александру Белову (Поткину), одному из лидеров этнополитического объединения “Русские”. Поткин получил семь с половиной лет общего режима по обвинениям в экстремизме и отмывании денег. В апелляции эпизод отмывания денег исключили, отправив на доследование, а срок Поткину уменьшили до трех с половиной лет. Сейчас эпизод отмывания денег рассматривается в Домодедовском горсуде Подмосковья.

29 марта нынешнего года в Петербурге коллегия МОВСа под председательством Тришкина осудила гражданина Таджикистана Фархода Назарова к 15 годам строгого режима по сфабрикованному делу о вербовке в “Исламское государство” и сбыте наркотиков.