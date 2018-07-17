Вторник, 17 июля 2018

Украинскому журналисту и писателю из Донецка Станиславу Асееву, который больше года удерживается боевиками ДНР по обвинению в “шпионаже”, а с 28 июня продолжает голодовку протеста, угрожают арестовать его мать как “сообщницу”, если тот не даст на камеру признательных показаний. Об этом сообщил на своей ФБ-странице друг заложника, бывший депутат Верховной рады Украины Егор Фирсов.

“Зная Стаса, я уверен, он может пойти на все, чтобы уберечь маму”, – заметил Фирсов.

Также он сообщил, что боевики уже некоторое время подвергают Асеева принудительному кормлению. Правозащитники приравнивают принудительное кормление к пытке.

Последние дни, говорится в посте Фирсова, боевики ДНР публикуют на своих сайтах тексты якобы из дневника Асеева, из которых следует, будто бы журналист по указаниям украинских силовиков вел разведывательную деятельность. “Стас якобы от себя описывает события, где он представляется как минимум Джеймсом Бондом, который чуть ли не сам взорвал Мотороллу и Гиви, – отмечает Фирсов. – Не обошлось и без пропагандистских заготовок – в одном из эпизодов Стас “описывает” взрывы фосфорных бомб, выпущенных ВСУ. И таких откровенных манипуляций масса”.

На этих записях, утверждает Фирсов, боевики хотят выстроить обвинение Асееву для рассмотрения в “суде”. Именно те свидетельства, которые опубликованы под видом фрагментов из дневника, от заложника и требуют подтвердить под угрозой ареста его матери.

Однако, говорится в посте, подлинный дневник Асеева находится как раз у Фирсова. В подтверждение этого друг заложника опубликовал несколько фотографий тетради, в том числе фото одной из ее страниц. На ней записаны стихи и краткие ремарки о впечатлениях, в том числе от похорон Моторолы (“Ничего подобного раньше не видел. Наконец вживую увидел Советский Союз”). Ни о каких разведоперациях журналист не упоминает.

“Никто не поверит в подобный бред – кроме, конечно, “патриотов республики”, – заключил Фирсов относительно сфальсифицированных боевиками фрагментов дневника. – Кстати, насчет “патриотов”: им есть над чем подумать. Как дневник, изъятый при обыске квартиры Стаса, оказался у меня?”

Голодовку, ранее сообщал Фирсов, Асеев начал из-за невыносимых условий содержания. Заложник находится в сыром помещении, болеет, но не получает лекарств. О проблемах со здоровьем у журналиста сообщалось еще в марте.

Асееву 29 лет. Он автор сборника рассказов и романа “Мельхиоровый слон”. Под псевдонимом Васин писал для украинских СМИ репортажи из Донецка.

Журналиста похитили в начале июня 2017 года. Мать Асеева последний раз общалась с ним 2 июня; на другой день “Радио Свобода” не получило от журналиста ожидаемого сообщения. Последующие попытки выйти на связь с Асеевым результата не дали. Между тем в квартире журналиста были обнаружены следы обыска; компьютер пропал, а личные аккаунты оказались взломаны.

16 июля 2017-го стало известно, что Асеев “арестован по делу о шпионаже”. Статья 321 “УК ДНР” предусматривает от 10 до 20 лет колонии, а при наличии отягчающих обстоятельств либо в военное время – смертную казнь с конфискацией имущества.