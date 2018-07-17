Вторник, 17 июля 2018

Краснодарский крайсуд подтвердил приговор к полутора годам колонии-поселения, вынесенный гражданину Украины Николаю Дадеу по обвинению в сборе средств для “Правого сектора”. О решении, вынесенном 17 июля, в среду сообщила на своей ФБ-странице координатор украинской Медийной инициативы за права человека Мария Томак со ссылкой на Марину Дубровину, адвоката политзека.

Приговор вступил в законную силу.

Почему судья апелляционной инстанции не применил к Дадеу закон о льготном зачете, в посте Томак не поясняется. В СИЗО политзек отбыл уже год с лишним – в пересчете на срок в колонии-поселении это на полгода больше, чем назначено ему приговором.

На апелляции присутствовал чиновник консульства Украины. Между тем самого Дадеу в Краснодар не привезли – он участвовал в заседании по видеосвязи из СИЗО-3 в Новороссийске.

Приговор 32-летнему Дадеу вынесла 21 мая судья Октябрьского райсуда Новороссийска Леля Гончарова. Политзек был объявлен виновным по части 5 статьи 33 – части 2 статьи 282.2 УК (пособничество участию в деятельности экстремистской организации). Подсудимый получил срок ниже нижнего предела – такое обвинение предусматривает от двух до шести лет колонии.

При этом вину Дадеу не признал. На суде политзек заявлял, что его преследуют исключительно из-за того, что он гражданин Украины. Также он указывал, что считает Крым территорией Украины, которую аннексировала Россия.

В прошлом Дадеу жил в Николаеве. Летом 2015 года он женился там на жительнице Новороссийска, а в марте 2017-го переехал в этот город.

В Новороссийске Дадеу с женой на деньги мэрии провели несколько развлекательных мероприятий для детей. Между тем в начале июня 2017-го в местных СМИ стали появляться публикации-доносы, в которых чиновников обвиняли в сотрудничестве с “украинским нацистом”.

28 июня у Дадеу истекал срок легального пребывания в России. Двумя неделями раньше, 13-го числа, украинца вызвали в отдел полиции для “беседы” со следователем, после которой он был отправлен под административный арест по части 1 статьи 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). 28 июня Дадеу вновь арестовали по такому же обвинению. В спецприемнике его дважды посещали оперативники ФСБ.

10 июля украинца вывезли из Новороссийска в Краснодар. Там ему вменили “экстремистскую” статью УК, после чего отправили в СИЗО-5 центрального главка ФСИН, неофициально контролируемый ФСБ. В постановлении об аресте говорилось, что украинец “предоставлял средства для обеспечения деятельности” “Правого сектора”. В СИЗО-5 Дадеу содержался до зимы; затем его перевели в Новороссийск для участия в суде.

Во время разбирательства по существу политзек сообщал, что оперативники ФСБ после задержания избивали его, а также пытали током.

Одним из эпизодов дела стала публикация Дадеу на личной ФБ-странице “Укрволонтерпром” объявлений о сборе пожертвований для украинских военных на покупку четырех автомобильных шин и раций. Сообщение о сборе денег на шины для добровольцев “Правого сектора” – участников гражданской блокады Крыма – было помещено в октябре 2015 года. Последний раз аккаунт обновлялся в феврале 2016-го.

В деле также фигурирует сайт Дадеу “Укрволонтерпром”. Последняя публикация на нем появилась в августе 2015 года; речь в нем шла о сборе средств для украинских разведчиков. На этом же сайте помещены фотографии Дадеу из зоны АТО во время выездов на передовую для передачи помощи солдатам.

Политзеку также вменили непосредственное участие в гражданской блокаде Крыма в 2015 году. Новороссийские “казаки”, выступавшие на суде в Новороссийске, заявляли, что, патрулируя совместно с силовиками границу между аннексированным Крымом и континентальной Украиной, якобы видели Дадеу среди участников блокады у украинского пункта пропуска “Каланчак”.

В среде волонтеров Николаева у Дадеу была плохая репутация. “Была бы тут “Новороссия”, он бы и для Гиркина деньги собирал. Он лез во все дырки, и волонтерство для него явно не было порывом души”, – отмечал один из местных активистов.

В июне 2016 года николаевская волонтерка Ирина Абрамова пожаловалась на Дадеу в полицию. Абрамова заявляла, что он присвоил 23 тысячи гривен, собранные якобы для организации детского отдыха. Было возбуждено дело по части 1 статьи 290 УК Украины (мошенничество); Дадеу проходил по нему свидетелем. В октябре того же года дело прекратили за отсутствием состава преступления.

Дадеу был внештатным советником бывшего губернатора Николаевской области Николая Романчука, занимавшего этот пост в марте – июле 2014 года, а позже переведенного на должность вице-губернатора. В июне 2016 года СБУ возбудила против Романчука дело о взяточничестве. При обыске у чиновника нашли несколько сот тысяч долларов наличными, золотые слитки, украшения, антиквариат и оружие.

В 2014 году Дадеу участвовал в одесском Евромайдане. Местные активисты обвиняли его в краже майдановской кассы. Сам Дадеу никаких определенных заявлений в связи с этими обвинениями не сделал, пообещав лишь, что “будет разбираться”.

Известно еще об одном деле, по которому Дадеу проходил свидетелем. Оно было открыто в феврале 2013 года по части 3 статьи 185 УК Украины (кража с проникновением в жилище). В июне того же года это дело также прекратили за отсутствием состава преступления.

В украинских СМИ сообщалось, что прокуратура Николаевской области расследует несколько дел против Дадеу и подала в Россию запрос о его экстрадиции. В самом ведомстве, однако, заявили, что никаких дел в отношении политзека не расследуется, а запрос об экстрадиции может направить только Генпрокуратура Украины. Требовала ли ГПУ вернуть Дадеу на родину, неизвестно.