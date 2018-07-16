Понедельник, 16 июля 2018

ЕСПЧ взыскал с России 20 тысяч евро за неэффективное расследование убийства журналистки “Новой газеты” Анны Политковской. Решение, вынесенное 19 июля, в нынешний вторник опубликовано на сайте суда.

Компенсация присуждена матери покойной Раисе Мазепе, сестре Елене Кудимовой и двум детям журналистки – Илье и Вере Политковским.

Как указывается в решении, хотя в России и осудили шестерых граждан, непосредственно причастных к убийству, расследование “не может считаться адекватным, если не предпринято никаких усилий для определения лица, которое заказало и заплатило за это убийство”. Также отмечается, что следствие без убедительных причин было затянуто.

Тем самым, заключил суд, российские власти нарушили статью 2 (право на жизнь) Европейской конвенции.

Ряд членов коллегии решение полностью или частично не поддержал, выступив с особыми мнениями.

Жалоба была подана еще 6 апреля 2007-го, ровно через полгода после убийства журналистки. Страсбургский суд коммуницировал ее 2 ноября 2015-го. Интересы заявителей представляли адвокаты Каринна Москаленко и Анна Ставицкая.

Политковская была застрелена 6 октября 2006 года в лифте своего дома на Лесной улице в центре Москвы. Всего по делу об убийстве были задержаны шесть человек. Один из них – бывший начальник отделения оперативно-поискового управления УМВД по Москве Дмитрий Павлюченков – пошел на сделку с прокуратурой, дав показания против других обвиняемых. В декабре 2012-го он был осужден к 11 годам строгого режима.

Приговор остальным пятерым был вынесен 9 июня 2014 года на основании вердикта присяжных. Чеченский криминальный авторитет Лом-Али Гайтукаев и его племянник Рустам Махмудов, признанные соответственно организатором и непосредственным исполнителем убийства, получили пожизненные сроки. Бывший оперативник УБОП Сергей Хаджикурбанов был осужден к 20 годам, а братья Махмудова Джабраил и Ибрагим – к 14 и 12 годам строгого режима соответственно. В апелляции срок Джабраилу Махмудову был снижен до 13 с половиной лет.

В июне прошлого года Гайтукаев умер в колонии особого режима “Вологодский пятак” (ИК-5 на острове Огненный).

Демократическая общественность убеждена, что за убийством Политковской стоят российские власти либо же администрация Чечни. Между тем Владимир Путин через несколько дней после преступления заявил: “Это убийство наносит действующей власти гораздо больший урон и ущерб, чем ее (Политковской. – Ред.) публикации”.