Вторник, 17 июля 2018

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News выразил сомнение в необходимости защищать в случае войны Черногорию, в прошлом году вступившую в НАТО.

Журналист спросил президента, почему в случае войны его сын должен будет защищать Черногорию. “Я бы задал тот же вопрос”, – ответил президент.

Трамп назвал Черногорию “очень маленькой страной”, которую населяют “очень сильные, агрессивные люди”. “Они могут проявить агрессию – и поздравляю, началась Третья мировая!” – добавил Трамп. Он напомнил, что на саммите НАТО в Брюсселе сказал лидерам стран альянса, что американские союзники “должны платить” за безопасность. “Генеральный секретарь (альянса. – Ред.) сказал, что благодаря президенту Трампу на НАТО в прошлом году потратили 44 миллиарда долларов”, – добавил американский лидер.

Как передает “Радио Свобода”, в ответ представитель НАТО заявил, что 5-я статья устава альянса, согласно которой нападение на одного участника военного блока приравнивается к агрессии против всех его членов, остается “безусловной и нерушимой”.

Трамп неоднократно заявлял, что европейские союзники США – в первую очередь Германия – недостаточно финансируют военный блок. В противном случае он угрожал сократить американское военное присутствие в союзных странах. Как накануне заявил Трамп, по итогам саммита альянса в Брюсселе, прошедшего 22-23 июля, американские союзники решили выделить на нужды НАТО еще 33 миллиарда долларов.

Черногория официально вошла в НАТО в июне прошлого года. Чтобы помешать вступлению страны в альянс, российское ГРУ попыталось устроить в Черногории пророссийский переворот с помощью сербских боевиков. Заговорщики собирались устроить беспорядки у здания черногорского парламента, захватить его и совершить покушение на премьера (ныне президента) Мило Джукановича.