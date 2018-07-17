Вторник, 17 июля 2018

Дон Стёрджесс, скончавшаяся от отравления российским ядом “Новичок” в окружной больнице Солсбери, брызнула его из флакончика для духов себе на запястья. Об этом Мэтью Роули, брат ее гражданского мужа Чарли Роули, рассказал в интервью The Daily Mail.

Мэтью узнал об обстоятельствах отравления от брата, тоже пострадавшего от отравления и госпитализированного в ту же больницу. Накануе они общались по телефону.

Чарли сказал брату, что вещество во флаконе имело запах аммиака.

Мэтью добавил, что его брат не смог вспомнить, где именно к нему и его жене попал флакончик с ядом. “Он не слишком много рассказал из того, что случилось, но некоторые детали остались в его памяти, – пояснил брат больного. – Его память повредилась, но с каждым днем он начинает вспоминать больше”. Чарли все еще “очень болен” и слаб; он способен говорить только короткими предложениями, сказал Мэтью.

По словам Мэтью Роули, пострадавший находится в больнице под охраной. Полиция рассматривает возможность переместить Чарли “в безопасный дом, как Скрипаля и его дочь”, но окончательного решения по этому поводу не принято, добавил брат пострадавшего.

О том, что яд, которым отравили Чарли, содержался во флакончике для духов, стало известно от Мэтью в понедельник.

13 июля в британской полиции заявили, что в доме, где жили отравленные гражданские супруги, была найдена “бутылочка” с отравляющим веществом. В Скотленд-Ярде пытаются установить, принадлежал ли яд из емкости к той же порции, к которой отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию – это остается основной версией расследования.

Накануне прошло вскрытие тела 44-летней Стёрджесс, скончавшейся 8 июля в окружной больнице Солсбери, а в четверг будет начато дознание по поводу ее смерти.

45-летний Роули пришел в себя 10 июля после 10-дневной комы и остается в той же больнице. 11-го числа полиция провела первый допрос пострадавшего. Он все еще слаб и не может сосредоточиться, из-за чего не смог объяснить, как к супругам попала емкость с “Новичком”. В Скотленд-Ярде обещали продолжить допросы пострадавшего.

Стёрджесс и Роули, оба безработные, были госпитализированы из своего дома в Эймсбери 30 июня с интервалом несколько часов. Оба находятся в критическом состоянии в той самой окружной больнице в Солсбери, где ранее лечились Скрипали. Первоначально медики подозревали, что супруги отравились неким тяжелым наркотиком. Вскоре, однако, было установлено, что причиной их болезни стал нервно-паралитический яд. 4 июля эксперты военной лаборатории в Портон-Дауне выяснили, что супруги отравились именно “Новичком”.

На другой день после смерти Стёрджесс министр обороны Британии Гэвин Уильямсон обвинил в ее гибели Россию. “Дело обстоит так, что Россия совершила на земле Британии атаку, в результате которой погибла британская подданная, – заявил министр. – Я думаю, что весь мир осудит это вместе с нами”.