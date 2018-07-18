Среда, 18 июля 2018

Президент США Дональд Трамп назвал Владимира Путина ответственным за вмешательство в американскую избирательную кампанию 2016 года. Такое заявление он сделал в интервью CBS News.

Трамп в беседе напомнил, что неоднократно выражал согласие с выводами американской разведки, установившей факт вмешательства Москвы в выборы. “Но вы не обвиняли конкретно Путина, – заметил интервьюер. – Вы возлагаете на него личную ответственность?”

“Да, поскольку он ответственен за свою страну, – ответил президент США. – Точно так же как себя я считаю ответственным за происходящее в нашей стране. Разумеется, как на лидера страны на него следует возложить ответственность”.

Интервьюер поинтересовался, что в этой связи сказал Трамп Путину во время их встречи в Хельсинки 16 июля. Президент ответил, что сделал “очень сильное на самом деле” заявление о том, что “мы не допустим вмешательства, не допустим ничего такого”.

После встречи с Путиным Трамп подвергся в своей стране резкой критике. Его обвинили в предательстве интересов США, заявив, что он выразил недоверие спецслужбам своей страны и во всем подыграл главе российского государства.