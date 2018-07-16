Понедельник, 16 июля 2018

Судья Лефортовского райсуда Москвы Елена Канева арестовала до 12 сентября бывшего начальника московского управления СКР генерал-майора Александра Дрыманова по делу о взяточничестве, сообщает агентство “Москва”.

Рассмотрение ходатайства об аресте по просьбе следователя ФСБ прошло в закрытом режиме. Как уточняет РБК, об этом в письме на имя врио председателя суда Василия Голованова попросил замначальника следственного управления ФСБ Михаил Савицкий. На самом заседании следователь ФСБ Евгений Зотчик, ведущий дело, сказал, что открытые слушания могут привести к разглашению гостайны. Дрыманов не возражал против закрытия процесса.

Скорее всего генерала отправили в СИЗО-2 “Лефортово”, неофициально контролируемый ФСБ.

Дрыманова привезли к зданию суда в автомобиле с тонированными стеклами с номерами серии “АМР” (номера серии выдаются автомобилям ФСБ).

Перед слушаниями генерал сказал, что “готов к процессуальному сражению”. На вопрос, почему он не покинул страну, Дрыманов ответил: “Куда уезжать-то? Это наша родина”.

Во вторник Дрыманова задержали сотрудники ФСБ. Ему вменяют два эпизода по пункту “в” части 5 статьи 290 (получение взятки в крупном размере; от 7 до 12 лет колонии) и части 6 этой же статьи УК (получение взятки в особо крупном размере; от 8 до 15 лет). РИА “Новости” передавали, что в деле могут появиться еще один или два эпизода. Генерал отказался признать вину, на допросе ему предъявили обвинение.

По информации РБК, решение о задержании чиновника было принято еще около месяца назад. Тем не менее ФСБ решила дождаться, пока вступит в силу приговор другому фигуранту дела – бывшему начальнику управления собственной безопасности центрального аппарата СКР Михаилу Максименко. В апреле он получил 13 лет строгого режима.

Однако на прошлой неделе, после увольнения из СКР, Дрыманов, как говорится в публикации, активно занимался получением статуса адвоката в Волгоградской области. Адвокаты являются спецсубъектами уголовного производства – согласно статье 448 УПК дела против них может возбуждать только начальник регионального управления СКР.

Поэтому, заключил один из источников газеты, ФСБ решила не дожидаться дальнейших затруднений и задержала Дрыманова, пока он не успел получить адвокатский статус. Бывшего чиновника взяли в Москве после встречи в некоем бизнес-центре. Интерфакс публиковал иную информацию, согласно которой подозреваемого задержали в его собственной квартире.

Максименко, а также его заместитель Александр Ламонов и зам самого Дрыманова Денис Никандров были арестованы в июле 2016 года. Вскоре СМИ сообщили, что Дрыманов уходит на пенсию. Однако эта информация оказалась неверной.

В январе нынешнего года, выступая в процессе Максименко, прокурор Борис Локтионов заявил, что Дрыманов причастен к коррупционной схеме, реализованной для освобождения из СИЗО Андрея Кочуйкова (Итальянца), подручного Шакро.

В субботу “Росбалт” сообщил, что Никандров дал показания, согласно которым Дрыманов передал ему в своем кабинете 200 тысяч долларов наличными – полагавшуюся заму Дрыманова долю от взятки в миллион долларов за освобождение Кочуйкова.

Кроме того, ранее Никандров в своих показаниях утверждал, что дал Дрыманову взятку 9850 евро за назначение на должность и “общее покровительство”.

Максименко, не признавший вину, этих свидетельств не подтвердил.

Сам Дрыманов по собственной инициативе выступил в процессе Максименко. “Я знаю только, что, чтобы скомпрометировать меня, было доложено большим руководителям, – сказал он. – ФСБ сейчас будет доказывать мою причастность всеми доступными способами. У них другого выхода нет, они уже доложили обо всем на самый верх”.

Дела Никандрова и Ламонова до суда еще не дошли.

В конце мая Дрыманов подал Бастрыкину рапорт об отставке. В прошлую пятницу, 13 июля, Интерфакс сообщил, что Дрыманов уже некоторое время назад ушел в отпуск с последующим увольнением. Указ Владимира Путина об увольнении до сих пор не опубликован, однако на сайте главка на странице “Руководство” фамилия чиновника уже 13-го числа отсутствовала. Сам Дрыманов тогда информацию об отставке не подтвердил.

Московский главк СКР Дрыманов возглавлял с февраля 2015-го. В предшествующие годы он участвовал в следствии по второму делу ЮКОСа, руководил расследованием “геноцида” жителей Южной Осетии, вел дело генерала Госнаркоконтроля Александра Бульбова.

В июне 2014-го Дрыманов стал начальником вновь созданного “украинского” управления СКР, занявшегося делами о “применении запрещенных средств и методов ведения войны”. В октябре того же года стало известно, что он требовал от прибывшей в Россию Марии Савченко, матери заложницы Надежды Савченко, чтобы та убедила политзаключенную отказаться от своих адвокатов, нанятых властями Украины, и взять тех защитников, которых предложит следствие.