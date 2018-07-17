Вторник, 17 июля 2018

В Петербурге на несогласованной акции против пенсионной реформы задержаны 17 человек, сообщает “Медиазона”.

Двое задержанных – несовершеннолетние, им по 17 лет, уточняет ОВД-Инфо. Еще двое не участвовали в акции и были схвачены случайно. Среди задержанных священник Апостольской церкви, член Правозащитного совета Петербурга Григорий Михнов-Вайтенко и активист Революционной рабочей партии Дмитрий Ковалев.

Известно, что девятерых задержанных, в том числе обоих несовершеннолетних, доставили в отдел полиции № 78. Позже подростоков отпустили, передав родителям. Остальных оставили на ночь в отделе. Еще троих отправили в ОП № 76. У них отобрали паспорта. Сообщалось, что участников акции также могут доставлять в ОП № 26. Еще один задержанный – Роман. А. – доставлен в отдел полиции № 1, сообщается в ВК-группе “Помощь задержанным в Питере”. Его схватили, когда он, подходя к Исаакиевской площади, стал снимать на телефон сотрудников ОМОНа и отказался по их требованию прекратить съемку. На Романа составили протокол по части 2 статьи 20.1 КоАП (мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти), у него насильно взяли отпечатки пальцев.

Акцию планировалось провести в форме экскурсии по городу, во время которой участники шли бы с красными карточками. Однако после начала шествия полиция перекрыла дорогу и не выпустила протестующих на Невский проспект. Затем “участников акции взяли в кольцо и вежливо завели в автозак”, рассказал ОВД-Инфо корреспондент Activatica Тимофей Тумашевич.

В среду согласованный митинг против повышения пенсионного возраста прошел в Москве в гайд-парке “Сокольники”. В нем приняли участие активисты КПРФ, Левого фронта, Революционной рабочей партии, экоактивисты, анархисты и представители других политических сил. По данным столичной полиции, акцию посетили около полутора тысяч человек.