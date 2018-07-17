Вторник, 17 июля 2018

Из Словакии в Россию экстрадирован уроженец Северной Осетии Аслан Яндиев, обвиняемый на родине в терроризме, сообщает “Кавказский узел”. Яндиева передали российским властям в понедельник.

Как сообщает “Эхо Кавказа” со ссылкой на представителя защиты Яндиева, решение об экстрадиции было принято несмотря на то, что выдавать Яндиева запретил Комитет по правам человека ООН.

ФСБ подтвердила экстрадицию Яндиева. В сообщении спецслужбы он назван “членом бандгруппы Шамиля Басаева”. Как заявляют в ФСБ, Яндиев “причастен к организации и совершению в 2006 году серии резонансных терактов с применением самодельных взрывных устройств большой мощности на территории городского парка и в развлекательном центре города Владикавказа, повлекших жертвы среди гражданского населения”.

Спецслужба опубликовала видео экстрадиции Яндиева.

По версии российского следствия, Яндиев в составе группы боевиков участвовал в ряде нападений на территории Северной Осетии с декабря 2005 года по июль 2006-го: в частности, как утверждается, в декабре 2005-го члены группы обстреляли электроподстанцию “Владикавказ-2″, находящуюся в поселке Заводской, входящем в состав городского округа Владикавказ, а в феврале 2006-го устроили взрыв в зале игровых автоматов в столице республики.

В декабре 2007 года Верховный суд Северной Осетии по обвинению в причастности к этим и другим атакам приговорил к 24, 23 и 30 годам строгого режима соответственно жителей Пригородного района Северной Осетии Рустама Цурова, Умара Хадзиева и Алихана Оздоева, которых следствие называло членами группы Шамиля Басаева. Осужденные отрицали вину; Оздоев, давший сперва признательные показания, впоследствии отказался от них и заявил о пытках.

Брат Яндиева Тимур утверждает, что дело против 40-летнего Яндиева, больного тяжелым хроническим заболеванием желудочно-кишечного тракта, сфабриковано, а показания против него дали под пытками некие другие осужденные, которые впоследствии признали, что оговорили обвиняемого, и передали ему извинения. По словам адвоката Яндиева, у него, возможно, онкологическое заболевание – находясь под арестом в Словакии, он очень быстро терял вес.

По данным “Кавказского узла”, Яндиев дважды приезжал в Словакию (когда именно, не уточняется) и попросил в стране убежища, однако получил отказ. Тимур Яндиев уточнил, что его брат покинул Россию в 2006 году, после того как был обвинен в принадлежности к незаконному вооруженному формированию и подготовке терактов. Между тем “Коммерсант” в 2011 году сообщал, что Яндиеву вменены причастность к терактам (статья 205 УК), бандитизм (статья 209 УК) и незаконное хранении оружия (статья 222) – 208-я статья (участие в НВФ) среди них не называлась. На опубликованном ФСБ видео Яндиев среди обвинений, по которым разыскивается, называет также покушение на убийство (часть 3 статьи 30 – статья 105 УК) и не упоминает о 208-й статье. В январе 2011-го власти Словакии задержали Яндиева по запросу российского МВД, и с тех пор он находился под экстрадиционным арестом.

Между тем в ФСБ утверждают, что Яндиев уехал из России не в 2006-м, а в 2010 году, сделав это по поддельным документам, и до задержания в Словакии “предпринимал активные попытки легализации на территории Швейцарии, Голландии и других европейских государств”.