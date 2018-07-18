Среда, 18 июля 2018

МИД Греции обвинил Россию в “неизменном неуважении” к своей стране. Соответствующее заявление появилось в среду на сайте ведомства.

Министерство выступило в ответ на заявление пресс-секретаря российского МИДа Марии Захаровой, сделанное в связи с недавним решением о высылке из Греции двух российских дипломатов. Чиновница назвала действия Афин “грязной провокацией” и пригрозила европейской стране “последствиями”.

На прошлой неделе на Смоленской площади утверждали, что “антироссийское” решение Греции “приурочено к саммиту НАТО” и что за ними “стоит Вашингтон”.

Высказывания Захаровой в Афинах расценили как “характерный пример неуважения к другой стране и непонимания сегодняшнего мира, в котором государства, какую бы площадь они ни занимали, суверенны и могут проводить независимую, многонаправленную и демократическую политику”.

Больше того, отметили в греческом МИДе, “именно такой негативный образ мышления” Москвы и привел в конечном итоге к высылке российских дипломатов. Доказательства того, что чиновники посольства пытались вмешаться во внутренние дела Греции и предпринимали действия к подрыву ее национальной безопасности, были своевременно представлены Москве. “Впрочем, – заметило ведомство, – российские власти и так прекрасно осведомлены о действиях этих людей”.

Первоначально, подчеркнули в Афинах, Греция воздерживалась от того, чтобы напрямую увязать подрывную работу чиновников посольства с официальной внешней политикой Москвы. Но нынешнее заявление Захаровой “поощряет и, кажется, пытается легитимизировать эти незаконные действия”, заметили в греческом МИДе.

Такая политика должна быть прекращена, говорится в заявлении. “Никто не имеет права вмешиваться во внутренние дела Греции”, – отметило ведомство.

“Последнее: беспочвенные заявления о том, что наше решение было принято в результате внешнего давления, не заслуживают комментариев. Они лишь демонстрируют умонастроения людей, не понимающих принципов и ценностей греческой внешней политики”, – заключили в Афинах.