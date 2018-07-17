Вторник, 17 июля 2018

Судья Калининского райсуда Петербурга Геннадий Пилехин приговорил бывшего секретаря Октябрьского райсуда города Александра Эйвазова к 1 году 10 месяцам колонии-поселения по сфабрикованному делу о воспрепятствовании правосудию с использованием служебного положения (часть 3 статьи 294 УК). Об этом сообщает “Медиазона”.

В соответствии с недавно принятым законом о льготном зачете, который приравнивает один день в СИЗО к двум дням в колонии-поселении, политзек освобождается уже через три дня.

Суд над Эйвазовым продолжался с 21 июня. В обвинительном заключении помимо 294-й статьи политзеку вменялась также часть 1 статьи 298.1 УК (клевета на судью). “Потерпевшей” по этому эпизоду проходила судья Ирина Керро, у которой Эйвазов и работал секретарем. Однако на слушаниях 28 июня прокурор отказался от обвинения по статье 298.1. После этого Пилехин прекратил преследование политзека в этой части.

Сам Эйвазов отвергал обвинение в полном объеме.

Как уточнил на своей ФБ-странице адвокат политзека Иван Павлов, прокурор в прениях запрашивал для Эйвазова лишь год колонии. Однако, продолжил юрист, “если бы суд назначил срок наказания хотя бы на один месяц меньше (чем 1 год 10 месяцев. – Ред.), то Эйвазова пришлось бы освобождать сразу после оглашения приговора в зале суда”. “Такое шоу выглядело бы как пощечина системе”, – заметил адвокат.

Несмотря на то что решение Пилехина Павлов расценил как “судейский подвиг” – “по нынешним меркам с учетом характера дела и общественного резонанса вокруг него”, – приговор Эйвазову будет обжалован.

Эйвазову 23 года. Он учился в Северо-Западном институте управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Вступил в “Единую Россию”. В октябре 2016-го устроился в Октябрьский райсуд секретарем судьи Керро.

За несколько недель работы студент зафиксировал массу нарушений, допущенных этой судьей. В частности, она издевалась над обвиняемыми, фальсифицировала протоколы заседаний, принимала подарки от следователей. Эйвазов сообщил о нарушениях председателю суда Марине Вороновой. Та отказалась принимать какие-либо меры, а юристу рекомендовала подать на увольнение и угрожала отправкой в армию.

В конце декабря 2016 года, после неполных двух месяцев работы, Эйвазов уволился. После этого он попытался привлечь судей к ответственности, направив обращения в прокуратуру, СКР, полицию, квалификационную коллегию судей, председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву, а также лично Владимиру Путину.

Вечером 10 января 2017 года в квартиру Эйвазова ворвались двое полицейских в сопровождении зампреда Октябрьского райсуда Эльвиры Вайтекунас. Чиновница потребовала от студента подписать один из протоколов судебного заседания, который он вел, но не успел закончить из-за болезни. К этому времени Керро уже вынесла приговор, хотя при отсутствии готового протокола не имела на это права.

Эйвазов ответил отказом, заподозрив провокацию с целью привлечь к уголовной ответственности его самого. После этого он выехал из Петербурга и несколько месяцев скрывался.

После бегства студента против него и открыли дело. Как утверждал СКР, юрист “на почве личной неприязни к судье” сорвал изготовление и подписание части протокола судебного заседания, тем самым создав “неустранимые препятствия для осуществления судом правосудия по уголовному делу, постановлению судом законного, обоснованного и справедливого приговора”. Беглеца объявили в федеральный розыск.

За полгода Эйвазов обратился к властям трех стран за политическим убежищем, однако везде получил отказ.

22 августа юриста задержали в Адлере. Он был доставлен в Петербург и отправлен в СИЗО.