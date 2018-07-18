Среда, 18 июля 2018

Кнессет принял закон о еврейском характере Государства Израиль. Об этом сообщает Ynet.

Закон констатирует: “Израиль – историческая родина еврейского народа, и право на самоопределение в этой стране принадлежит исключительно ему”.

Этот же документ устанавливает статус иврита как единственного официального языка Израиля. Арабский, все 70 лет существования государства также являвшийся официальным языком, этого статуса лишен, хотя использование его в государственных учреждениях по-прежнему допускается.

Законопроект, активно поддерживавшийся правым кабинетом Биньямина Нетаньяху, вызвал в Кнессете ожесточенные споры. Арабские депутаты называли его расистским. В ходе обсуждений первоначальная редакция документа была смягчена.

Тем не менее окончательная редакция закона прошла лишь с небольшим перевесом – ее поддержали 62 депутата из 120 при 55 проголосовавших против.

Арабские депутаты после голосования устроили акцию протеста, начав кричать, что теперь в стране узаконен апартеид, и разбрасывать бумаги. Спикер Йоэль Эдельштейн удалил протестующих из зала.

Премьер-министр Нетаньяху, выступив в Кнессете после голосования, горячо приветствовал принятие закона. “Через 122 года после того, как (основоположник сионизма Теодор) Герцль опубликовал свой проект (книгу “Еврейское государство”, 1896. – Ред.), Израиль законодательно зафиксировал базовые принципы своего существования, – отметил премьер. – В последние несколько лет предпринимались попытки оспорить их, тем самым поставив существование нашего государства под вопрос. Вот почему мы зафиксировали их в законе”.

Нетаньяху указал, что Израиль – единственная страна на Ближнем Востоке, в которой действительно реализован принцип равноправия граждан. Однако, отмечал премьер ранее, в ходе обсуждения документа, “большинство тоже имеет права и именно большинству решать”. “Абсолютное большинство хочет гарантировать еврейский характер нашего государства для будущих поколений”, – подчеркивал он.