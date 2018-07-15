Воскресенье, 15 июля 2018

Российский МИД лишил дипломатического статуса представительство по торговле и инвестициям посольства Франции в Москве. Об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на неназванного французского дипломата.

В этой связи во вторник торгпредство будет полностью ликвидировано.

По некоторым данным, МИД обвинил французскую дипмиссию в ведении коммерческой деятельности.

Позже российский МИД информацию опроверг. “Во-первых, французская сторона не уведомляла о закрытии представительства, – заметили в ведомстве. – Во-вторых, российская сторона давно предлагает французским властям решить все вопросы с неурегулированностью статуса торгового представительства в соответствии с российским законодательством”.

“Если решение о закрытии торгпредства Франции было принято, то надо четко понимать: это исключительное желание французской стороны”, – заверили чиновники.

Накануне Владимир Путин вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном присутствовал в “Лужниках” на финальном матче мундиаля, а до этого провел переговоры с ним.