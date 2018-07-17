Вторник, 17 июля 2018

Судья Московского гарнизонного военного суда Виталий Чижик приговорил бывшего начальника Московского уголовного розыска Виктора Трутнева к пяти годам условно со штрафом 200 тысяч рублей, переквалифицировав предъявленное ему обвинение во взяточничестве на менее тяжкое – в мошенничестве. Об этом сообщает Интерфакс.

Трое других фигурантов дела – бывшие офицеры Балашихинского межрайотдела УФСБ по Москве и Подмосковью Артур Юсуфов, Денис Семенов и Алексей Винокуров – получили четыре с половиной, четыре и три года условно со штрафами до 500 тысяч рублей.

Все четверо обвинялись по части 4 статьи 291.1 УК (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере). В прениях сторон прокурор запрашивал для Трутнева 10 лет реального срока, для Юсуфова – 8 лет, а для Семенова и Винокурова – 7 лет, также реального срока.

Однако судья Чижик в приговоре переквалифицировал обвинение фигурантам на часть 3 статьи 30 – часть 4 статьи 159 кодекса (покушение на мошенничество в особо крупном размере).

Сами подсудимые, по словам их адвокатов, осознали вину и активно сотрудничали по следствием.

Согласно фабуле дела, Трутнев вместе с силовиками из ФСБ в мае – июне 2017 года получили для передачи следователям полиции взятку 70 тысяч долларов за прекращение дела против гендиректора фирмы “Трансэко” Юрия Корнилова.

Юсуфова, Семенова и Винокурова задержали еще 19 июня прошлого года. Дело против Трутнева открыли лишь 31 января 2018-го. Первоначально мерой пресечения бывшему начальнику МУРа избрали обязательство о явке. Однако 2 марта Трутнева отправили в СИЗО, откуда 16-го числа того же месяца по итогам апелляции он был переведен под домашний арест.

В марте также сообщалось, что Трутнев участвовал в вымогательстве денег у администрации Научно-исследовательского технологического института им. Снегирева. Однако до суда, насколько можно заключить, этот эпизод не дошел.