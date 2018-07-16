Понедельник, 16 июля 2018

Эти страны не находятся в топе туристических маршрутов, однако заслуживают внимания искушенных путешественников. Нидерланды — европейское государство с достаточно свободными нравами привлекает сюда ценителей старинной средневековой архитектуры и тех, кому по душе круглосуточное веселье. Тунис примечателен теплым морем, мягким климатом, восточным колоритом и возможностью отдыха даже в зимние месяцы.

Два совершенно разных по культуре, менталитету и традициям государства, одинаково понравятся как поклонникам экзотики, так и тем, кто привык к комфорту и размеренному отдыху.

Старинная красота Нидерландов

Картины Ван Гога, поля тюльпанов, голландский сыр, кварталы красных фонарей, уютные средневековые улочки, старинные мельницы, традиционные деревянные башмаки и полная свобода нравов — это ассоциации о Нидерландах тех, кто ни разу не побывал в этом государстве. На самом деле это далеко не все, что стоит посмотреть в европейской стране.

Нидерланды считаются одним из самых живописных государств в Западной Европе. Необычная природа, множество замков и древние города находятся на небольшом удалении от Амстердама, что позволяет за один отпуск охватить максимум достопримечательностей. Несмотря на то, что туры в Нидерланды стоят недешево, часто отели Амстердама переполнены туристами. Причем популярностью государство пользуется у путешественников разных возрастов.

Молодежь едет сюда за бурлящей ночной жизнью, люди более старшего возраста за тем, чтобы насладиться спокойствием и размеренным образом жизни средневековых городков. Кажется, что это все не может уживаться на небольшой территории одного государства. Тем не менее каждый найдет здесь себе развлечения и экскурсии по душе.

На границе Европы и Африки

Туры в Тунис выбирают те, кто стремится к идеальному пляжному отдыху. В Тунисе есть все для этого: пляжи с мелким белым песком, чистейшие воды Средиземного моря, современные отели. Какой бы курорт вы не выбрали, везде будет обеспечен комфорт для полноценного отдыха.

Самые излюбленные города у туристов со всего мира — Монастир, Сусс, Хаммамет и Махдия. Каждый из них соответствует всем представлениям о традиционном арабском мире, но имеет свои отличия.

Так, например, Монастир — наиболее бюджетный город с аутентичной атмосферой древнего города, правда почти вся туристическая инфраструктура находится за его пределами.

Суус пользуется популярностью у тех, кто стремится к веселью и многолюдности. Здесь огромный выбор отелей: от экономичных апартаментов до шикарных пятизвездочных комплексов, каждый из которых сам по себе как маленький городок с собственной инфраструктурой.

Хаммамет отличается респектабельностью, ухоженными улицами, которые украшают апельсиновые деревья, сотнями ресторанов. А почти каждый отель имеет первоклассный центр талласотерапии.

Любителям аутентичности понравится Махдия, визитной карточкой которого являются белые мавританские дома и традиционные рыбные базары. Сюда приезжают за спокойным, размеренным и даже уединенным отдыхом.