Суббота, 14 июля 2018

Президент США Дональд Трамп намерен участвовать в следующих выборах президента в 2020 году. Об этом он заявил в интервью The Daily Mail.

“Я решительно настроен. Похоже, что этого все хотят”, – сказал Трамп. Президент первый раз публично заявил, что собирается баллотироваться в 2020-м.

По словам президента, он не видит среди демократов кандидата, который мог бы его победить. “Я знаю их всех и не вижу никого, – сказал Трамп. – У них нет правильного кандидата”.

В случае победы Трампа на выборах 2020 года это будет его последний срок – конституция США запрещает одному и тому же человеку занимать президентский пост более двух раз.

Последние президентские выборы в США прошли 8 ноября 2016 года. Республиканец Трамп по итогам голосования заручился поддержкой 306 выборщиков при необходимом минимуме в 270 для избрания президентом, тогда как кандидат от демократов Хиллари Клинтон получила только 232 голоса выборщиков. При этом в абсолютных цифрах большинство избирателей – 48,2 процента – поддержали Клинтон, за Трампа проголосовали лишь 46,1 процента участвовавших в выборах американцев. В декабре 2016-го, когда коллегия выборщиков избрала Трампа президентом, за него проголосовали 304 члена коллегии, а за Клинтон – 227 выборщиков.