Суббота, 14 июля 2018

На границе с Финляндией задержали активистов петербургского отделения “Открытой России” Евгению Литвинову, Петра Трофимова и Светлану Уткину, сообщается в телеграм-канале движения.

У активистов изъяли баннер “Свободу политзаключенных” и другие плакаты, с которыми они собирались устроить акцию протеста в Хельсинки во время встречи Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Баннер и плакаты отправили “на экспертизу”. Сотрудники погранслужбы ФСБ мотивировали изъятие баннера тем, что у него “может быть художественная ценность”. Как сообщает “Эхо Москвы” со ссылкой на координатора правозащитного проекта “Открытой России” Алексея Прянишникова, на одном из изъятых плакатов было написано “Спасите Олега Сенцова”.

Активистов задержали около трех часов ночи, когда они проходили таможенный контроль. Как сообщает “Медиазона” со ссылкой на Трофимова, во время прохождения контроля сотрудники таможни отключили рентгеновские установки и вручную проверили вещи членов “Открытой России”. У пограничников был список людей, которых следует задержать, пояснил Прянишников.

Задержанных шесть часов продержали в зоне досмотра, после чего пропустили в Финляндию. Сейчас все трое прибыли в Хельсинки и решили изготовить новые плакаты самостоятельно. Трофимов намерен добиваться возвращения баннера.

8 июля прошлого года петербургские активисты “ОР” развернули баннер “Надоел” во время саммита G20 в Гамбурге.

В воскресенье на антипутинской акции в Хельсинки выступила сестра Сенцова Наталья Каплан.

Антипутинский марш в Хельсинки 15 июля