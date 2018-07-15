Воскресенье, 15 июля 2018

Москва постоянно пытается посеять раскол в американском обществе через соцсети. Об этом заявила министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен, передает Bloomberg.

По словам Нильсен, американская разведка наблюдает “постоянные попытки России использовать социальные медиа, симпатизирующих лидеров общественного мнения и другие направления работы, чтобы посеять раздоры и раскол среди американцев”.

Чиновница заверила, что ее ведомство поможет избирательным комиссиям штатов и муниципалитетов защититься от кибератак со стороны России и из любых других мест. По мнению Нильсен, нет признаков того, что на промежуточных выборах в Конгресс в 2018 году Россия собирается повторить вмешательство в том же масштабе, как это было во время президентской кампании 2016-го.

В пятницу директор Национальной разведки США Дэн Коутс заявил, что критически важные элементы национальной инфраструктуры США находятся под угрозой кибератак. По словам Коутса, Вашингтон уже атакуют из-за рубежа, активнее всех это делают Россия, Китай, Иран и Северная Корея, которые “проникают в нашу цифровую инфраструктуру и совершают различные кибервторржения и атаки против целей в Соединенных Штатах”. “Россия была наиболее агрессивной среди государственных акторов, нет сомнений в этом. И они продолжают усилия, направленные на подрыв нашей демократии”, – подчеркнул Коутс. Он сравнил нынешнюю ситуацию с той, которая сложилась перед терактами 11 сентября 2001 года.

В тот же день Большое жюри округа Колумбия заочно предъявило обвинения в кибератаках 12 военнослужащим Главного управления Генштаба (бывшее ГРУ) Минобороны России.

По версии обвинения, сотрудники двух войсковых частей ГРУ в 2016 году с помощью фишинга украли пароли и имена пользователей у сотрудников и волонтеров президентской кампании Хиллари Клинтон, в том числе у главы штаба Джона Подесты. Благодаря этому они смогли получить доступ к их ящикам электронной почты, компьютерным сетям Комитета по выборам в Конгресс Демпартии и ее Национального комитета. Злоумышленники смогли украсть документы и электронную переписку демократов, следили за работой десятков сотрудников штаба, а также внедряли в их компьютеры сотни файлов вредоносного программного обеспечения, чтобы красть новые пароли и поддерживать доступ к сетям.

Обвиняемые выложили украденные документы на подставном сайте DCLeaks.com от лица анонимных “американских хактивистов”. Позже они завели фальшивый блог никогда не существовавшего хакера Guccifer 2.0, который назвал себя выходцем из Румынии и взял на себя ответственность за взлом.

Сотрудники ГРУ также взломали компьютеры комитетов штатов по выборам, секретарей штатов и компаний, создающих программное обеспечение для проведения выборов, чтобы украсть личные данные избирателей.