Суббота, 14 июля 2018

Российская прокуратура аннексированного Крыма признала незаконными действия сотрудников симферопольского СИЗО-1, отказавшихся 2 апреля допустить архиепископа Симферопольского и Крымского УПЦ Киевского патриархата Климента к голодающему украинскому активисту Владимиру Балуху. Ответ прокуратуры на жалобу Климента опубликован на сайте Крымской правозащитной группы. Климент – общественный защитник Балуха.

Священник отправил жалобу в прокуратуру 25 мая. В ответе, подписанном старшим помощником прокурора Э. Сейдаметовым, говорится, что действия работников СИЗО противоречат российскому УПК и закону о содержании под стражей. В день посещения Климентом политзека подконтрольный России Раздольненский райсуд полуострова постановил допустить священника к защите Балуха наряду с адвокатом. Климент попытался попасть к политзеку с выпиской из протокола судебного заседания, однако ему было отказано. Выписка из протокола, указывает Сейдаметов, имеет такую же юридическую силу, как и любой другой судебный документ.

Подконтрольная России прокуратура Крыма “с целью устранения нарушения” вынесла представление управлению ФСИН по Крыму и Севастополю.

Балух уже 119-й день, с 19 марта, продолжает голодовку протеста. До 12 апреля он употреблял только воду, затем по настоянию Климента смягчил режим акции, начав ежедневно принимать небольшое количество пищи. Однако 22 июня он вновь ужесточил голодовку, полностью отказавшись от еды.

В пятницу судья российского Железнодорожного райсуда Симферополя Дмитрий Михайлов отказался рассматривать ходатайство Балуха об условно-досрочном освобождении до отбытия наказания по второму делу – о хранении патронов и тротиловых шашек.

Производство по ходатайству, поданному адвокатом политзека Ольгой Динзе, потребовал прекратить прокурор Денис Мышкин. Чиновник указал, что уже после обращения Динзе с ходатайством Балуху вынесли приговор по третьему делу – о нападении на начальника ИВС ОМВД по Раздольненскому району Валерия Ткаченко. Приговоры по второму и третьему делам были частично сложены, и общий срок, назначенный политзеку, увеличился с 3 лет 5 месяцев колонии-поселения до 5 лет общего режима. Таким образом, с учетом нового приговора Балуху срок, в который политзек может ходатайствовать об УДО, еще не наступил. Судья Михайлов согласился с доводами Мышкина.