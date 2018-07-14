Суббота, 14 июля 2018

В Петербурге активисты движения “Весна” вывесили на Дворцовом мосту баннер с надписью “This World Cup is filled by blood” (“Этот Кубок мира наполнен кровью”), сообшается на ВК-странице движения.

В “Весне” заявили, что протестуют против репрессий и нарушений прав человека в России, продолжающихся на фоне чемпионата мира по футболу. “Мы не выступаем против чемпионата как такового, – подчеркивают в движении. – Но считаем важным говорить о репрессиях и пытках, на фоне которых он проходит. Прямо сейчас подвергаются пыткам граждане, которых власть палачей назвала “Сетью” по абсолютно выдуманному обвинению. Сейчас лишены свободы совсем молодые ребята, которых обвиняют в создании “Нового величия”, в реальности созданного силовиком-провокатором. В тюрьме сидит множество невиновных. И мы давно ничего не слышали об объявившем голодовку режиссере Сенцове”.

“Пользуясь футбольной анестезией, роскошным праздником, организованным для иностранных болельщиков, власть скрывает преследования граждан по политическим мотивам, пытки и ограничение самовыражения”, – заявляют активисты.

3 июля в Петербурге за акцию против пыток были задержаны четыре участника “Весны”. Перформанс прошел на Крестовском острове. Девушка, облитая красной краской, легла на постамент скульптуры талисмана чемпионата мира по футболу в России – волка Забиваки.