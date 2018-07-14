Суббота, 14 июля 2018

В Хельсинки около 2 тысяч человек вышли на шествие “Хельсинки зовут”, посвященное соблюдению прав человека и приуроченное к встрече Владимира Путина и Дональда Трампа, которая пройдет в финской столице в понедельник, сообщает Yle News со ссылкой на финское информагенство STT.

По оценке организаторов, шествие собрало около 4 тысяч участников.

Многие демонстранты несли плакаты с антипутинскими лозунгами, с требованием освободить политзаключенных в России, в том числе Олега Сенцова, флаги сирийской оппозиции и ЛГБТ.

На акции выступила сестра Сенцова Наталья Каплан.

Альтернативное шествие в поддержку саммита, которое организовала ультраправая партия “Истинные финны”, посетили около 50 участников.

С учетом более мелких мероприятий всего в воскресенье в Хельсинки прошло около десяти разных акций протеста против встречи Путина и Трампа.

В ночь с субботы на воскресенье на границе с Финляндией были задержаны члены петербургского отделения “Открытой России” Евгению Литвинову, Петра Трофимова и Светлану Уткину. У них изъяли баннеры “Свободу политзаключенным” и “Спасите Олега Сенцова”, которые активисты планировали развернуть в Хельсинки во время встречи Трампа и Путина. Задержанных шесть часов подряд продержали в зоне таможенного досмотра, после чего отпустили, они добрались до финской столицы. Активисты планируют изготовить новые плакаты на месте.