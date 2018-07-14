Суббота, 14 июля 2018

Четверо участников Pussy Riot в полицейской форме выбежали на футбольное поле во время финального матча чемпионата мира между Францией и Хорватией, сообщается на ФБ-странице группы.

Это произошло на 52-й минуте матча. Активистов сразу же схватили и вывели с поля, после чего передали полиции. Задержаны бывший участник арт-группы “Война” и издатель “Медиазоны” Петр Верзилов, Ника Никульшина, Ольга Курачева и Ольга Пахтусова. Как сообщает “Медиазона”, их доставили в отдел полиции “Лужники”. К участникам акции не допускают адвоката Николая Васильева. На них составили протоколы по статьям 20.31 (нарушение правил поведения зрителей на официальных спортивных соревнованиях) и 17.12 (незаконное ношение форменной одежды правоохранительных органов) КоАП.

Как заявляют в группе, акция под названием “Милиционер вступает в игру” направлена против репрессий в России и приурочена к 11-летию со дня смерти поэта-концептуалиста Дмитрия Пригова. “Пригов создал в русской культуре образ Милиционера, носителя небесной государственности, – заявили в группе. – Небесный милиционер защищает сон младенца, земной же милиционер преследует политических заключенных, сажает за репосты и лайки”.

“Небесный милиционер и есть организатор прекрасного карнавала чемпионата мира, земной милиционер боится праздника. Небесный милиционер заботливо следит за соблюдением правил игры, земной милиционер вступает в игру, не считаясь с правилами”, – подчеркивают организаторы акции.

Активисты требуют освободить всех политзаключенных, “не сажать за лайки”, “не фабриковать уголовные дела и не держать людей просто так в СИЗО”, прекратить незаконные задержания на митингах, допустить политическую конкуренцию в стране и “превратить земного милиционера в небесного милиционера”.

Видео допроса задержанных участников группы

Матч и чемпионат выиграла Франция со счетом 4:2. На церемонии закрытия чемпионата над Владимиром Путиным держали зонт, в то время как стоявшие рядом президент Франции Эмманюэль Макрон и хорватский лидер Колинда Грабар-Китарович мокли под дождем.

Кадр трансляции

В субботу и воскресенье еще две акции протеста против мундиаля прошли в Петербурге. Накануне был задержан Егор Екимов, проводивший одиночный пикет с плакатом против чемпионата в России, нарисованным украинским художником Андреем Ермоленко. В воскресенье Екимова арестовали на 5 суток. В день финального матча активисты “Весны” вывесили на Дворцовом мосту баннер “This World Cup is filled by blood” (“Этот Кубок мира наполнен кровью”). Движение выразило протест против продолжающихся во время мундиаля репрессий.