Воскресенье, 15 июля 2018

Британское следствие считает, что к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии скорее всего причастны бывшие или действующие сотрудники Главного управления Генштаба Минобороны России (бывшего ГРУ), сообщает The New York Times со ссылкой на американских и британских чиновников, знакомых с ходом расследования.

По словам источника, сейчас следствие определяет личности преступников. Британские правоохранители не исключают, что к покушению может быть причастна другая российская спецслужба или ее “отдельное подразделение”.

По сведениям NYT, Лондон неофициально ознакомил с результатами расследования дела Скрипалей власти других стран, перед тем как начать высылку российских дипломатов. Партнерам Британии, в частности, предоставили данные о том, что в 2013 году киберспециалисты ГРУ взломали электронную почту Юлии Скрипаль. Сообщалось, что за Скрипалями следили перед покушением, а телефон дочери бывшего разведчика был предположительно заражен вредоносной программой, позволяющей отслеживать ее местоположение.

Издание напоминает, что в последние годы Кремль широко использовал ГРУ в гибридной войне: спецслужба причастна к аннексии Крыма, попытке переворота в Черногории, протестам в Македонии против переименования страны. 12 июня большое жюри округа Колумбия заочно предъявило обвинения в кибератаках на сервера Демократической партии США, американских избирательных комиссий и компании-производителя программного обеспечения для проведения выборов 12 военнослужащим двух войсковых частей российской военной разведки.

3 июля The Sun сообщила, что британские власти подозревают в причастности к покушению на Скрипалей двух человек. Как утверждалось, они покинули Британию в течение суток после отравления экс-разведчика и теперь находятся в России “под защитой Владимира Путина”.

21 апреля The Telegraph также сообщила, что подозреваемые в преступлении находятся в России. Их число не уточнялось. Сообщалось, что полиция установила фигурантов дела путем анализа списка людей, прилетевших в Британию и затем покинувших страну. На другой день The Mirror передала, что главный подозреваемый в покушении на Скрипаля – 54-летний экс-агент ФСБ под кодовым именем Гордон, а всего в операции по ликвидации бывшего разведчика было задействовано шесть человек. Как утверждалось, на Гордона британским правоохранителям указал перебежчик Борис Карпичков (имя также вымышлено), бывший майор КГБ в Латвии, сбежавший в 1998 году и получивший британское подданство.