Понедельник, 16 июля 2018

Председатель Евросовета Дональд Туск обвинил во лжи президента США Дональда Трампа, назвавшего Евросоюз торговым противником Штатов. “Америка и ЕС – лучшие друзья. Любой, кто говорит, что мы противники, распространяет фейковые новости”, – написал Туск в твиттере.

В понедельник Туск призвал США, Россию и Китай не допускать торговых конфликтов. “Это общий долг Европы и Китая, а также Америки и России – не нарушать мировой порядок, а улучшать его и не начинать торговые войны, которые так часто случались в нашей истории. Еще есть время, чтобы избежать конфликта и хаоса”, – сказал еврочиновник.

Накануне Трамп в интервью телеканалу CBS назвал Евросоюз противником США в торговле. “У нас много противников. Я думаю, Евросоюз – противник в плане того, что они делают с нами в торговле. Вы никогда бы не подумали такого о Евросоюзе, но он – противник. Россия – противник в определенных аспектах. Китай – противник экономически, – сказал Трамп. – Я уважаю лидеров этих (европейских. – Ред.) стран. Но в торговом смысле они используют нас, многие состоят в НАТО и не платят по счетам”.

Конфликт по поводу новых американских тарифов на импорт стали и алюминия – одно из главных противоречий между Вашингтоном и Брюсселем. В марте Трамп ввел 20-процентную пошлину на импорт в США стали и 10-процентную – на импорт алюминия. Для ЕС, Канады и Мексики вступление пошлин в силу было отсрочено до 1 июня. После введения пошлин Китай и Евросоюз в качестве ответных мер повысили пошлины на импорт ряда американских товаров. Россия, КНР, ЕС, Индия, Канада, Мексика и Норвегия инициировали торговый спор с США в ВТО.

Вашингтон также выступает против строительства в Германии и других европейских странах газопровода “Северный поток – 2″ для поставок российского газа. Одновременно США обвиняют Берлин в недостаточном финансировании НАТО. 11 июля заявил перед началом саммита НАТО в Брюсселе, что постройка “Северного потока - 2″ превратила Германию в “пленницу России”, поставив Берлин под “полный контроль” Москвы. “Должен сказать, что считаю очень прискорбным заключение Германией крупных нефтяных и газовых сделок с Россией, в то время как мы, казалось бы, от России обороняемся, – заметил американский лидер генсеку альянса Йенсу Столтенбергу. – Мы вроде бы пытаемся защититься от России, а Германия платит ей миллиарды долларов. Полагаю, это совершенно неуместно”. Вашингтон грозит санкциями европейским компаниям, участвующим в реализации проекта.