Суббота, 14 июля 2018

Депутаты Национальной ассамблеи народной власти Кубы на следующей неделе собираются принять проект новой конституции страны, в котором будет закреплено право на частную собственность. Об этом сообщает Би-Би-Си со ссылкой на кубинскую газету Gamma.

Кубинский парламент скорее всего одобрит документ на заседании 22-23 июля. Затем в течение нынешнего года проект будет вынесен на референдум.

Частной собственности на Кубе не было с 1959 года, когда к власти в стране пришел Фидель Кастро. В 2011 году в рамках начатых рыночных реформ гражданам Кубы разрешили покупать и продавать автомобили и недвижимость.

Закрепление частной собственности в конституции может поспособствовать большей законодательной защищенности частных собственников и иностранных инвесторов на Кубе. В июне нынешний председатель Госсовета Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что будущее реформирование страны возглавит бывший кубинский лидер Рауль Кастро.

Действующая конституция Кубы, принятая в 1976 году, полностью запрещает иметь частную собственность и заниматься бизнесом. Однако фактически этот запрет уже не соблюдается – рыночные реформы в стране проводятся с 2010 года.

Кроме того, новый основной закон ограничит пребывание одного и того же человека на посту президента двумя пятилетними срокам. Сейчас время пребывания на посту главы государства – председателя Госсовета Кубы – ничем не ограничено. При этом в основном законе останется упоминание Компартии как доминирующей политической силы в стране.

Новая конституция запрещает дискриминацию жителей страны по признаку пола, этнического происхождения и инвалидности. Депутаты также предлагали внести в проект основного закона поправку, разрешающую однополые браки.

Последние поправки в кубинскую конституцию принимались в 2002 году. Они закрепили “неизменный” социалистический характер политической системы страны.