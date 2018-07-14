Суббота, 14 июля 2018

В Краснодаре на трамавайной остановке двое неизвестных в медицинских масках напали на главного редактора альманаха moloko+ Павла Никулина и журналистку издания Софико Арифджанову. Об этом написала в Фейсбуке шеф-редактор журнала Юлиана Лизер.

“Софико залили лицо из баллона, после чего погнались на Павлом. Еще они крикнули “Хеллоу Украина”, – написала Лизер.

“Мы стояли на остановке: я, Софико и еще один местный житель. Я увидел, что подходят два человека в масках, увидел у них в руках баллоны и понял, что они не просто поздороваться идут. Я сказал всем “Разбегаемся!” и побежал. За мной погнался один здоровый чувак. У меня был рюкзак с вещами, и в итоге они меня догнали, толкнули в сторону забора и залили газом. Они, очевидно, боялись бить. Я спрятался в частном доме, и мне там дали молока умыться. Потом я связался с Софико, она в безопасности и с адвокатом. Сейчас мы поедем в больницу, у Софико серьезные ожоги глаз”, – написал в своем телеграм-канале Никулин.

В воскресенье в Краснодаре в культурном центре “Типография” прошла презентация moloko+ – контркультурного альманаха о насилии, уточняет “Медиазона”. На мероприятие пришли полицейские, изъяли тираж журнала и взяли у присутствующих объяснения. Силовики пояснили, что им поступила жалоба, будто на презентации “планируется осуществлять подготовку экстремизма, терроризма и употребления наркотических веществ”

В субботу Арифджанову задержали вместе с несовершеннолетней волонтеркой “Типографии” Анастасией Кхухуренко некие люди в штатском, представившиеся сотрудниками уголовного розыска. Они сказали, что задержали Арифджанову для проверки материалов некоего уголовного дела. Обеих задержанных доставили в городское управление МВД. Там журналистке сказали, что хотят видеть Никулина, и угрожали не выпустить ее, пока в управлении не появится главред moloko+. К вечеру обеих заставили подписать обязательство не проводить несогласованные акции протеста и не заниматься “экстремистской деятельностью”, после чего отпустили.

В январе ФСБ провела у Никулина обыск по делу о терроризме, открытому в связи с публикацией в журнале The New Times в марте 2017-го интервью “Из Калуги – с джихадом”, взятого Никулиным у россиянина, который воюет в Сирии в составе “Джабхат фатах эш-Шам”. В мае 2017 года Роскомнадзор вынес журналу предупреждение за статью, обнаружив в ней “признаки оправдания экстремизма”, а через месяц журнал был оштрафован за “выпуск материалов, публично оправдывающих терроризм” на 100 тысяч рублей.