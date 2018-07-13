Пятница, 13 июля 2018

Людмила Сенцова, мать политзека Олега Сенцова, который 61-й день продолжает в ямало-ненецкой ИК-8 в Лабытнанги голодовку за освобождение всех украинских узников России, направила Владимиру Путину ходатайство о помиловании сына. Текст документа, датированного еще 22 июня, в нынешнюю пятницу появился на сайте “Эха Москвы”.

“Мне трудно судить о степени вины собственного сына, хотя я знаю его как мирного гражданина и человека, увлеченного своей профессией – кинорежиссурой, – говорится в документе. – Не буду Вас убеждать в невиновности Олега, хотя сама в это верю. Просто скажу, что он никого не убивал”.

“Его ждут дети, младший сын страдает аутизмом. Им плохо без него. Они никогда не будут счастливы без отца”, – добавила мать политзека.

Как передает ТАСС, днем в пятницу пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заверил, что ходатайство Сенцовой будет рассмотрено. В то же время он отказался обозначить сроки рассмотрения документа. Чиновник также заявил, что пока в администрацию президента обращение не поступило.

26 июня сообщалось, что ходатайство о помиловании Сенцова Путину направил генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд. Насколько известно его обращение было проигнорировано.

30-го числа адвокат политзека Дмитрий Динзе рассказывал, что в Кремль поступило уже два ходатайства о помиловании Сенцова: одно из Европы, а второе “местное”. Возможно, имелись в виду как раз обращения Ягланда и Людмилы Сенцовой.

Между тем сам политзек 22 июня – в тот самый день, которым датировано ходатайство его матери, – на встрече с Динзе заверил, что не будет просить у Путина помилования. Адвокату подавать такую бумагу он также запретил.

5 июля на встрече со своей двоюродной сестрой Натальей Кочневой (Каплан) Сенцов заметил, что, если изо всех украинских узников Кремля по итогам его голодовки освободят лишь его одного, это будет “полный провал”.