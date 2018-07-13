Пятница, 13 июля 2018

Минобороны Южной Кореи вызвало российского военного атташе в Сеуле Андрея Фалилеева из-за нарушения двумя российскими военными самолетами границ опознавательной зоны южнокорейской системы ПВО KADIZ. Об этом сообщает Yonhap.

“Вход российских самолетов в зону действия ПВО не поспособствует усилиям по стабилизации обстановки на Корейском полуострове и в Северо-восточной Азии, – сказал Фалилееву представитель южнокорейского Минобороны. – С тех пор как появился риск столкновения в воздухе, мы призываем Россию понять серьезность вопроса и принять меры для предотвращения новых подобных инцидентов”.

Накануне агентство сообщило со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, что в пятницу два российских стратегических бомбардировщика Ту-95 четыре раза входили в зону действия южнокорейской ПВО. Чтобы предупредить российских пилотов о нарушении ими границ воздушного пространства, им навстречу были отправлены южнокорейские истребители. Свои военные самолеты для сопровождения российских также поднимала Япония. После предупреждений российские самолеты покидали запретную зону.

В российском Минобороны заявили, что бомбардировщики Ту-95 проводили “плановые полеты над нейтральными водами акваторий Японского и Желтого морей, а также западной части Тихого океана”, а также отрабатывали дозаправку топливом в воздухе. Бомбардировщики сопровождались многоцелевыми истребителями Су-35, добавили в российском военном ведомстве.