Пятница, 13 июля 2018

В Москве умер 43-летний предприниматель Петр Офицеров, сообшила в твиттере главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац.

Как уточнила адвокат Офицерова Светлана Давыдова, это произошло накануне.

Офицеров умер в результате эпилептического припадка, передает Интерфакс со ссылкой на медицинский источник. По словам собеседника агентства, у медиков нет оснований полагать, что смерть была насильственной. Предпринимателя госпитализировали в столичную больницу им. Юдина с тяжелым припадком еще 8 июля, его отправили в реанимацию.

Между тем Альбац сообщила РБК, что Офицеров мог умереть от инсульта.

9 июля “Московский комсомолец” сообщал, что Офицерова доставили в больницу из его дома в поселении Первомайское в Новой Москве в тяжелом состоянии с сотрясением мозга. Газета сообщала со ссылкой на медиков, что он мог получить травмы во время припадка.

У Офицерова осталось шестеро детей.

Предприниматель был осужден вместе с Алексеем Навальным по делу “Кировлеса”.

В 2009 году Офицеров основал “Вятскую лесную компанию”, поставщиком которой был “Кировлес”. В 2013 году Навальный и Офицеров были осуждены по сфабрикованному делу о растратах в “Кировлесе” к пяти и четырем годам условно соответственно со штрафами 500 тысяч рублей каждому. Обоих объявили виновными по части 3 статьи 33 – части 4 статьи 160 УК (организация растраты чужого имущества в особо крупном размере). Офицеров отказался дать показания против оппозиционера.

В феврале 2016-го Европейский суд по правам человека признал нарушение статьи 6 Европейской конвенции при проведении процесса. В связи с этим решением 16 ноября того же года президиум Верховного суда отменил приговор и направил дело на повторное рассмотрение в Ленинский райсуд Кирова.

Однако 8 февраля 2017-го судья Алексей Втюрин по итогам повторного разбирательства вынес обвиняемым тот же приговор. 3 мая того же года судья Кировского облсуда Михаил Обухов подтвердил это решение.

Петр Офицеров родился в городе Фрунзе (ныне Бишкек). В 1986 году родители Офицерова с ним и младшим братом переехали на Чукотку, а в 1991-м – в село Милотичи Барятинского района Калужской области. Там Офицеров открыл небольшой магазин. После женитьбы предприниматель переехал в Москву, где сменил несколько мест работы, после чего стал заниматься бизнесом в сфере продаж. В 1998 году он окончил зооинженерный факультет Российского аграрного заочного госуниверситета, а в 2003 – юрфак Российского нового университета. В 1998-м Офицеров вступил в партию “Яблоко”, был членом бюро ее столичного регсовета.

Офицеров возглавлял консалтинговую компанию Real Work Management, консультировал крупнейшие торговые сети, обучал ведению продаж, написал две книги и более 45 статей о работе с торговыми сетями.