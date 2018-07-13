Пятница, 13 июля 2018

Жителя Омска Сергея Полякова, арестованного вместе с женой Анастасией по обвинению в принадлежности к свидетелям Иеговы, избили при задержании двое силовиков в масках, сообщается на сайте “Свидетели Иеговы в России”.

“4 июля 2018 года в 7:20 утра Сергей и Анастасия Поляковы были разбужены стуком в дверь и тут же поняли, что ее начали взламывать. На вопрос “Кто там?” они в ответ услышали: “Полиция”. Сергей попытался позвонить по телефону, но в это время в квартиру ворвались люди в масках и, не предъявляя никаких требований и ничего не объясняя, нанесли Сергею несколько ударов по голове. При этом ему разбили нос и губу, в результате чего началось сильное кровотечение. Затем Сергея повалили на пол, и один из спецназовцев ударил его коленом в лицо. Через некоторое время его подняли и заставили вытирать кровь на полу в прихожей”, – говорится в сообщении.

Обыск у супругов продолжался около пяти часов. Следователь Денис Логиновский из отдела СКР по Азовскому немецкому национальному району области, в производстве которого находится дело, “игнорировал просьбы разъяснить их права и обратиться за помощью к адвокату”, говорится в публикации. Был проведен в том числе личный обыск обоих подозреваемых, в нарушение УПК Анастасию Полякову обыскивала женщина-понятая. Затем их для проведения опознания (кого – не уточняется) и “иных следственных действий” отвезли в поселок Азово. “Во время передвижения в автомобиле сотрудники правоохранительных органов принуждали Анастасию дать показания, называя ее “американской агенткой” и “сектанткой”, – отмечают “Свидетели Иеговы в России”.

Полякову провели медицинское освидетельствование лишь двое суток спустя после избиения в одном из медучреждений Азово. Поскольку у избитого все еще был опухший нос, ему сделали рентген.

О задержании Поляковых стало известно 7 июля. 4 июля кроме них обыски прошли еще у пятерых жителей Омска и области. Поляковым вменяется часть 2 статьи 282.2 УК (участие в экстремистской организации), предусматривающая от 2 до 6 лет колонии. Председатель Азовского райсуда Нина Иорданова отправила обоих в омский СИЗО-1 – когда прошло заседание по избранию супругам меры пресечения, не уточняется.